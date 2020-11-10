國軍成立「疫情指揮中心」 監控範圍不只新冠肺炎

國防部新編成「國軍疫情指揮中心」，國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉今天表示，指揮中心監控的疾病，除當前新冠肺炎外，另以法定傳染病為主，如水痘與較高傳染性的麻疹、流感等，這些較易造成部隊群聚的疾病，都是指揮中心監控範圍。

國防部上午舉行記者會，就「國軍疫情指揮中心」編成規劃進行說明。國防部發言人史順文表示，國軍部隊屬群體生活型態，官兵各項生活作息互動頻繁，且具長時間密閉空間群聚特性，均增高傳染病傳播風險。為完善國軍疫情指揮管制作業，藉由綿密監控機制與通報作業系統，及早偵測國軍各單位突發傳染性疾病或群聚感染，因此立即介入正確的防疫措施，國防部參考衛生福利部中央流行疫情指揮中心架構，常設「國軍疫情指揮中心」，貫徹中央防疫政策指導，以完善國軍疫情指揮管制系統。

軍醫局副局長蔡建松也表示，預防醫學研究所是國防醫學院下的研發單位，疫情指揮中心屬行政單位，但屬軍醫局下屬單位，未來與指揮中心「合作一定會有」，可利用大數據作為疫情預判，或疫苗研發一部分，在預防醫學研究所若需合作或加進的業務，都會整合。

記者會中海軍出身的指揮官陳怡蓉穿著軍種白甲式制服列席。蔡建松為也介紹指出，陳怡蓉長期在軍醫院軍護崗位工作，後轉任行政職務，在海軍、軍醫局歷練，目前已佔上校缺，明年元旦晉升。「國軍疫情指揮中心」指揮官希望兼有行政、臨床經驗，陳怡蓉在醫院與行政單位歷練充足，且在軍醫局期間表現優異，因此中選；而疫情指揮中心下設3組，有10位行政軍官負責，將由陳怡蓉指揮，軍醫局全力支援。