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杜絕新冠肺炎疫情 國防部成立「國軍疫情指揮中心」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
為杜絕軍方新冠肺炎疫情，國防部今日宣布將成立「國軍疫情指揮中心」。圖為蔡英文總統月前視導「陸軍第33化學兵群防疫整備」。圖／本報資料照
為杜絕軍方新冠肺炎疫情，國防部今日宣布將成立「國軍疫情指揮中心」。圖為蔡英文總統月前視導「陸軍第33化學兵群防疫整備」。圖／本報資料照

為杜絕軍方新冠肺炎疫情再起，國防部今日宣布將成立「國軍疫情指揮中心」，軍醫局副局長蔡建松表示，指揮中心下轄疫情監控反應組、防疫宣導組及防疫檢驗組，平時對應衛生福利部疾病管制署，統籌規劃國軍各項防疫政策。

國防部上午舉行記者會，就「國軍疫情指揮中心」編成規劃進行說明。軍醫局表示，疫情指揮中心內設置主任室、綜合辦公及疫情管制會議室各一間。其中疫情管制會議室主要為因應疫情發生並配合中央提升開設等級時，供中心各組別值勤人員進駐輪值，會議室設計以資訊系統智慧化為目標，建置高解析情態監控顯示儀、數位即時資訊顯示儀等，即時監控國軍各項疫情，並可與中央流疫情指揮中心及國防部所屬單位進行視訊。

軍醫局說，「國軍疫情指揮中心」是國防部在傳染病防治史上重要里程碑，透過綿密監測系統、即時回報機制，提供精準防疫措施，對維護國防戰力及國軍士氣，助益甚鉅。而在防疫上，國軍將持續要求各單位建立個人防線，阻斷傳染鏈原則，確保官兵健康。

疫情 國軍 國防部

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