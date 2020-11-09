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修法提高軍人殉職撫卹 國防部：台海嚴峻有助提振士氣

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
立法院計劃修訂軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金，且舊制撫卹也應以最新給與基準發給遺族撫卹金。圖/中華民國陸軍臉書網頁
立法院計劃修訂軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金，且舊制撫卹也應以最新給與基準發給遺族撫卹金。圖/中華民國陸軍臉書網頁

立法院計畫修訂軍人撫卹條例，提高作戰或因公殉職官兵撫卹金，且舊制撫卹也應以最新給與基準發給遺族撫卹金。國防部今天表示支持，強調「時值臺海及區域情勢威脅日益嚴峻時刻」，此案修正有助於提振國軍官兵士氣。

朝野立委計劃修訂軍人撫卹條例第十三條、第二十一條及第四十條條文，針對作戰或因公殉職官兵遺族為未成年子女時，應加發撫卹金至成年或取得學士學位為止，且早期受領撫卹的遺族，也應比照身心障礙官兵均以最新給與基準發給遺族撫卹金，並對於作戰或因公殉職官兵遺族每月均應獲得最低生活保障。

立法院外交及國防委員會後天將審議相關草案，國防部在送到立法院的書面報告中表示，相關修法有助於完備軍人撫卹制度。且「時值臺海及區域情勢威脅日益嚴峻時刻」，此案修正有助於提振國軍官兵士氣，同時彰顯立對國軍遺族照顧，增進國軍官兵權益保障。

國防部表示，有關第二十一條涉及預算支應及第四十條施行日期，經統計，舊制遺族計2858案，若以現行給與標準發給年撫金，每年概需增加3億1458萬340元；目前領有作戰或因公亡故撫卹令的未成年或仍在學子女為237人，加發撫卹金概需3412萬8000元；作戰或因公亡故官兵在卹遺族，每人每月補足最低生活基準者1363案，概需增加1億6724萬8490元。3項支出合計約需5億1,595萬6,830元。

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