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國防部完成聯兵營驗證 部隊機動速度加快時速20公里

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍新編成「聯合兵種營」，國防部首度披露完成驗證的結果，表示配合主戰裝備漸次獲得，「聯兵營」打擊部隊平均機動速率，可大幅提至一小時70公里，較過去增加20公里時速。圖／中華民國陸軍臉書網頁
陸軍新編成「聯合兵種營」，國防部首度披露完成驗證的結果，表示配合主戰裝備漸次獲得，「聯兵營」打擊部隊平均機動速率，可大幅提至一小時70公里，較過去增加20公里時速。圖／中華民國陸軍臉書網頁

陸軍新編成「聯合兵種營」，國防部首度披露完成驗證的結果，表示配合主戰裝備漸次獲得，「聯兵營」打擊部隊平均機動速率，可大幅提至一小時70公里，較過去時速增加20公里。驗證結果認為聯兵營具備全方位獨立作戰能力與戰術運用彈性，更符合及適應未來地面防衛作戰高度城鎮化與複雜地形的作戰環境。

陸軍傳統機步旅將時速可達百公里的雲豹甲車與CM11等戰車編成同一時單位，但機動時履帶戰車拖慢部隊機動速度，「跨區增援」難以實施。因此地面戰術現在調整成「仗在哪裡打、部隊就在哪裡訓」，由各作戰區固守駐地至海際戰場。編成「聯兵營」，主要也改善原機步單位機動速度問題。

國防部表示，聯兵營是參美國裝甲戰鬥旅所轄的聯合兵種營及其他國家相同功能的軍事組織發展趨勢，調整戰鬥營級單位編組，朝聯合兵種形態發展，使其具備聯合兵種協同與獨立作戰能力，同時配合新式武器裝備獲得，打造地面防衛作戰可恃戰力。

國防部說，聯合兵種營下轄營部及戰鬥支援連、火力連及三個戰鬥連級單位，戰鬥連依裝甲、機步旅的形態，分別以兩個戰車連、一個機步連或兩個機步連、一個戰車連型態編成。

國防部表示，營部增編聯戰幕僚人力，完備軍、兵種協同指管與作業能量；原營部連更名為戰鬥支援連，負責各項勤務支援及二級維保工作；新編火力連，則具早期監偵目標、集中火力打擊及快速機動應援的特性。

國防部說，108年8月1日裝甲586旅聯合兵種營為第一個編成單位，8至12日實施編裝實驗，編依實驗結果，將6個打擊旅及關渡指揮部區分兩梯次，於今年1月1日及6月1日編成。由教準部進行各項驗證。

國防部表示，經過驗證結果，聯合兵種營官士兵配比均顯著增加，有助提升單位幕僚作業能量，督管效能及官士兵經管發展，並提供完升遷管道，提高官士兵留營意願。

國防部表示在協同聯合指管能力方面，增編海軍、空軍、陸航及火力協調等營級幕僚人力，提升兵種協同、三軍聯合作戰指管及火協作業能力。早期監偵目標，增加UAV無人機監偵組，提升第一編作戰部隊能力，縮短情資分享速度，達到早期監偵、快速反應的目標。

國防部表示，新編火力連具備早期偵知目標及集中火力打擊能力，可應各種戰場景況及敵情威脅，強化聯兵營獨立作戰能力。而藉由新式裝備換裝，增加部隊機動反應能力，達到兵力快速投射、火力快速支援的目標，提升機甲部隊快速機動打擊應援能力。

國防部表示，配合主戰裝備漸次獲裝，打擊部隊平均機動速率可大幅提至一小時70公里，較過去時速50公里增加20公里，發揮聯兵營快速動應援作戰特性。打擊力則藉由配賦新式武器，如CM34 30公厘機砲戰鬥車、M1A2戰車、標槍飛彈、拖式飛彈及人攜式剌針飛彈，取代傳統兵火力，提升關鍵打擊戰力。

國防部表示，藉由通資指管系統及新式無線電換裝，整合通資及偵搜能量，強化指管通情偵功能；而增加保養排保修人力，也提升部隊修護能量；火力連配合人攜式防空武器獲得，具備中低空防空能力，強化營獨立作戰時防空效能。

國防部認為，陸軍完成裝甲586聯合兵種營編裝實驗，認為這項聯兵營具備全方位獨立作戰能力與戰術運用彈性，更符合及適應未來地面防衛作戰高度城鎮化與複雜地形的作戰環境。

陸軍新編成「聯合兵種營」，國防部首度披露完成驗證的結果，表示配合主戰裝備漸次獲得，「聯兵營」打擊部隊平均機動速率，可大幅提至一小時70公里，較過去增加20公里時速。圖／中華民國陸軍臉書網頁
陸軍新編成「聯合兵種營」，國防部首度披露完成驗證的結果，表示配合主戰裝備漸次獲得，「聯兵營」打擊部隊平均機動速率，可大幅提至一小時70公里，較過去增加20公里時速。圖／中華民國陸軍臉書網頁

國防部 飛彈 陸軍

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