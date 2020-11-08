國防部決標由中科院執行「偵蒐雷達附屬設施維護案」

國防部日前發布決標公告，以7億3557萬5000元金額，委由中科院從明年起執行樂山長程預警雷達（SRP）「偵蒐雷達附屬設施維護案」。

樂山長程預警雷達後續維持，我國每年都要透過軍售管道給付一定額度給美商雷神，但因應我方戰術上的需要，也委由中科院在陣地加裝我方自研製整合的系統，需要固定維修。維持雷達陣地運作，對外對內都有大批預算須支出。

國防部110年度預算案記載，「偵蒐雷達後續維持」軍購案，110年度計需對美匯出美金8034萬4093美元，合計達新台幣24億1434萬元。「偵蒐雷達附屬設施維護」委製案，則由中科院承製，計需1億4711萬5千元；考量共機在當面活動頻繁，另編列500萬元由中科院執行「偵蒐雷達計畫敵我識別裝備」委製案，強化「戰術情報」偵蒐。都納入110年度執行。

長程預警雷達在民國102年1月31日擔負戰備，依我方要求，能360度偵追3300公里內，南至南海、北至南北韓空域內，包括戰術彈道飛彈、各類飛機航空器目標，且能偵獲200公里內低雷達截面積的巡弋飛彈、無人飛行載具等目標，現已完成與北部、東部兩座飛彈預警中心連線。