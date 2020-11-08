鼓號復刻八零年代軍校招生風情 半百手臂扛神秘衝天砲

國防部昨日舉行「民國109年全國高級中等學校『儀起來愛國』邀請賽」暨軍事校院招生博覽會，為活動「暖場」的中正預校鼓號樂隊校友團，展現全國獨一無二的飛旋打擊鼓技，受到矚目。行列裡年過五十的團員，勉力操持昔日16歲時需強健體魄擊打、吹奏的各項鼓具、號角，用一段80年代風的「衝天砲」鼓點，讓現場回憶卅年前軍校招生頭牌團體的風情。

這項活動昨日在國家兩廳院藝文廣場舉行，由國防部副部長張哲平主持。中正預校鼓號樂隊校友團邀集六十餘位退役軍官團員，為活動操演暖場演奏。方陣前列的中鼓手，鼓具垂掛在腿部，鼓棒以綿繩繫於指間，以全身腰力高角度翻飛擊打於鼓面，行列中的大鼓、鑔拔也有類似設計，而隊伍的式大、中、小號，則是市面上罕見需重新訂製的單鍵號，全團都是需要「氣力」演奏擊打的裝備。

昔日的中正預校鼓號樂隊，曾是國慶閱兵序列的班底，每年固定北上操演，全團約250人，當年鼓點「先進」繁複的程度，每年北上都有學校帶著錄音機在遊行行列後錄音，希望「偷師」，但因為擊打鼓具的方式難度太高，中鼓鼓棒如何在周身飛旋，穿插「挑花」、「架花」、「平花」後驀然擊打鼓面，錄影也難解訓練方法，尤其表演開場時「衝天砲」鼓點，鼓棒急風驟雨式地擊打奇低角度鼓面的「特技」，至今無人出其右。

由於鼓具擊打難度高，必須由16歲高中生平時伏地挺身、長跑，鍛練強健手臂與體力才能負荷。昨日出場演出的「兵力」，不到當年四分之一，但年過五十的團員，擬神摒氣全力操作這些需要「功夫」程度才能駕御的鼓具，仍然展現當年風采。而這些畫面，曾是30年前軍校招生電視劇、電影，如「少年十五二十時」、「起床號」中愛用的「招牌」影像，與現場各式軍校招生活動相映成趣。