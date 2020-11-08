快訊

影／懷念長子波！拜登勝選之夜煙火 配「酷玩」名曲繁星

上午10時45分台東近海規模4.0地震 太麻里4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓號復刻八零年代軍校招生風情 半百手臂扛神秘衝天砲

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部昨日舉行「民國109年全國高級中等學校『儀起來愛國』邀請賽」暨軍事校院招生博覽會，國防部副部長張哲平慰勉應邀為活動「暖場」的中正預校鼓號樂隊校友團。圖／軍聞社
國防部昨日舉行「民國109年全國高級中等學校『儀起來愛國』邀請賽」暨軍事校院招生博覽會，國防部副部長張哲平慰勉應邀為活動「暖場」的中正預校鼓號樂隊校友團。圖／軍聞社

國防部昨日舉行「民國109年全國高級中等學校『儀起來愛國』邀請賽」暨軍事校院招生博覽會，為活動「暖場」的中正預校鼓號樂隊校友團，展現全國獨一無二的飛旋打擊鼓技，受到矚目。行列裡年過五十的團員，勉力操持昔日16歲時需強健體魄擊打、吹奏的各項鼓具、號角，用一段80年代風的「衝天砲」鼓點，讓現場回憶卅年前軍校招生頭牌團體的風情。

這項活動昨日在國家兩廳院藝文廣場舉行，由國防部副部長張哲平主持。中正預校鼓號樂隊校友團邀集六十餘位退役軍官團員，為活動操演暖場演奏。方陣前列的中鼓手，鼓具垂掛在腿部，鼓棒以綿繩繫於指間，以全身腰力高角度翻飛擊打於鼓面，行列中的大鼓、鑔拔也有類似設計，而隊伍的式大、中、小號，則是市面上罕見需重新訂製的單鍵號，全團都是需要「氣力」演奏擊打的裝備。

昔日的中正預校鼓號樂隊，曾是國慶閱兵序列的班底，每年固定北上操演，全團約250人，當年鼓點「先進」繁複的程度，每年北上都有學校帶著錄音機在遊行行列後錄音，希望「偷師」，但因為擊打鼓具的方式難度太高，中鼓鼓棒如何在周身飛旋，穿插「挑花」、「架花」、「平花」後驀然擊打鼓面，錄影也難解訓練方法，尤其表演開場時「衝天砲」鼓點，鼓棒急風驟雨式地擊打奇低角度鼓面的「特技」，至今無人出其右。

由於鼓具擊打難度高，必須由16歲高中生平時伏地挺身、長跑，鍛練強健手臂與體力才能負荷。昨日出場演出的「兵力」，不到當年四分之一，但年過五十的團員，擬神摒氣全力操作這些需要「功夫」程度才能駕御的鼓具，仍然展現當年風采。而這些畫面，曾是30年前軍校招生電視劇、電影，如「少年十五二十時」、「起床號」中愛用的「招牌」影像，與現場各式軍校招生活動相映成趣。

根據該團臉書粉絲專頁記載，中正預校鼓號樂隊傳承自空軍幼校與陸軍預備班，民國89年轉型為樂旗隊，曾經參與鼓號樂隊的團員們始終難忘傳統，在100年九月，藉由網路串連，逐漸找回失散隊員，歷經多年的努力，目前北、中、南都有隊員自發性在假日組團練習，也逐漸具備樂隊規模，不僅各式樂器完備，連配件、服飾、S腰帶、皮鞋均力求「復刻」昔日的裝扮，這支由中音琴、鍤鈸、鼓隊與號隊所組成的隊伍，年齡層橫跨中正預校各期畢業校友老、中、青三代，透過鼓棒的起落與花式吹號技巧，展現出威風凜凜、英姿颯颯的勇士精神。

中正預校鼓號樂隊校友團方陣前列的中鼓手，鼓具垂掛在腿部，鼓棒以綿繩繫於指間，以全身腰力高角度翻飛擊打於鼓面，行列中的大鼓、鑔拔也有類似設計，而隊伍的式大、中、小號，則是市面上罕見需重新訂製的單鍵號，全團都是需要「氣力」演奏擊打的裝備。記者洪哲政／攝影
中正預校鼓號樂隊校友團方陣前列的中鼓手，鼓具垂掛在腿部，鼓棒以綿繩繫於指間，以全身腰力高角度翻飛擊打於鼓面，行列中的大鼓、鑔拔也有類似設計，而隊伍的式大、中、小號，則是市面上罕見需重新訂製的單鍵號，全團都是需要「氣力」演奏擊打的裝備。記者洪哲政／攝影
中正預校鼓號樂隊校友團邀集六十餘位退役軍官團員，昨（7）日為「民國109年全國高級中等學校『儀起來愛國』邀請賽」活動暖場演奏。方陣前列的中鼓手，鼓具垂掛在腿部，鼓棒以綿繩繫於指間，以全身腰力高角度翻飛擊打於鼓面。記者洪哲政／攝影
中正預校鼓號樂隊校友團邀集六十餘位退役軍官團員，昨（7）日為「民國109年全國高級中等學校『儀起來愛國』邀請賽」活動暖場演奏。方陣前列的中鼓手，鼓具垂掛在腿部，鼓棒以綿繩繫於指間，以全身腰力高角度翻飛擊打於鼓面。記者洪哲政／攝影

中正預校 國防部 空軍

延伸閱讀

保全被解聘 強拉陌生男童呼巴掌

艾佛森西蒙斯耍神秘 外界推測76人將復刻經典球衣

影／新北保全自稱被開除心情差 隨機強拉8歲男童施暴甩巴掌

聞楊丞琳墜高台 李榮浩生氣發文：我覺得她已經瘋了

相關新聞

國防部決標由中科院執行「偵蒐雷達附屬設施維護案」

國防部日前發布決標公告，以7億3557萬5000元金額，委由中科院從明年起執行樂山長程預警雷達（SRP）「偵蒐雷達附屬設...

鼓號復刻八零年代軍校招生風情 半百手臂扛神秘衝天砲

國防部昨日舉行「民國109年全國高級中等學校『儀起來愛國』邀請賽」暨軍事校院招生博覽會，為活動「暖場」的中正預校鼓號樂隊...

兩岸無人機較勁 美售台MQ-9B監視敵軍精準攻擊

美國宣布對台軍售四架MQ-9B無人機，最大續航力四十八小時，連同相關操控、偵察系統，總價二億四千三百萬美元。MQ-9B可...

陸「翼龍10」大型無人機 可攜多種彈藥、偵察設備

美售台四架MQ-9B無人機後，兩岸無人機戰力隔空較勁。央視軍事微信公眾號日前發布一則短影音，展示大陸戰鬥直升機如何在無人...

共機連13天擾台 運8遠干機闖我西南空域

空軍今晚表示，中共一架運8遠干機，今天上午進入我防空識別區西南空域，空軍照例派出空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監...

共軍三型電偵機今侵我西南空域 空軍實施反制

中共各型主力電偵機今日輪番出海，在我西南空域活動，循我防空識別區邊緣飛行，空軍循例實施反制。

F-5E戰機失事墜海！總統府發布總統令 朱冠甍追晉中校

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機上月廿九日失事墜海，上尉飛行員朱冠甍不幸殉職。總統府今天發布總統令，「追晉故空軍上尉朱冠...

軍事專家帥化民：我國武力當不成刺蝟 恐撐不到美軍馳援

「美國軍售是希望台灣能自救，但現在的台灣恐怕當不成刺蝟！」前立委帥化民5日在美大選後美中台戰略座談會指出，台灣買不到最先進的魚叉飛彈，要當刺蝟自保恐力有未逮；文大教授趙建民也認為，台灣國防預算吃緊，且產業鏈緊扣中國，強硬對抗不切實際；淡大教授趙春山則強調，不搞法理台獨及挾洋自重，台灣才可保安然無恙。

新式「騰雲無人機」台東志航基地曝光！外型更像MQ-9

軍備局委託中科院近日在空軍台東志航基地密集測試「騰雲」無人機，不過，軍事迷原以為騰雲機只有一架，今天發現停機坪上出現另一...

中科院「騰雲」、「銳鳶」無人機 台東上空密集測試

空軍第七聯隊台東志航基地上個月29日發生F-5E墜海事故，不過，不影響中科院無人機的測試，包括「騰雲」、「銳鳶」自製研發...

蔣公銅像保衛戰 馮世寬、陳柏惟互槓爆粗口

為了退輔會榮家、農林機構「蔣公」銅像處理問題，退輔會主委馮世寬與台灣基進立委陳柏惟上午在立法院唇槍舌劍，不雅辭彙都出口。...

熱門新聞

蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統 「期待台美雙方合作」

「對台灣是災難」游盈隆：拜登可能延續歐巴馬重中輕台

蘇起：川普若連任對台是災難 連任失利是「老天有眼」

你們沒有不一樣？孫大千點蔡英文、川普五點巧合

爆當年陸委會原沒錢辦馬習會 馬英九：還好有見李顯龍

AIT臉書遭川粉出征 外交部：機器人帳號要製造台美矛盾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。