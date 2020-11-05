共軍三型電偵機今侵我西南空域 空軍實施反制

中共各型主力電偵機今日輪番出海，在我西南空域活動，循我防空識別區邊緣飛行，空軍循例實施反制。

國防部公布中共解放軍軍機進入我西南空域活動情況，今日下午計有運-9通信對抗機、運-8遠干機與運-8反潛機各一架次進入我西南空域防空識別區，空軍應處除派遣空中巡邏兵力應對外，同時也實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制行動。

這是9月16日國防部公布共機動態以來，共機第35度擾台，也是11月第5次紀錄。

對於共機持續不斷在西南空域我防空識別區邊緣同一空域進行巡航，國防部長嚴德發日前曾在立法院表示，我方研判此舉是為中共畫設「南海防空識別區」的舖陳，因為屆時其「邊線」就是目前共機在西南空域活動的區域。

【中央社／台北5日電】

空軍今天發布共機動態，1架運9通信對抗機、1架運8遠干機、1架運8反潛機下午侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監；這也是9月16日來，共軍第35度擾台。

國防部晚間於官網「即時軍事動態」專區，發布今天共機動態相關資訊。

根據11月公布的動態，1日為1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；2日為1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、2架次蘇30戰機、2架次殲16戰機、2架次殲10戰機，共8架次的機種侵犯台灣西南ADIZ，同時也是9月16日以來規模第3大的擾台行動；3日為一架運8反潛機；4日為1架運9通信對抗機；今天為1架運9通信對抗機、1架運8遠干機、1架運8反潛機。

根據10月公布的路線，除7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9，20日的空警500、運9、運8，26日的運8反潛機、運8技術偵察機，27日運8遠干機，28日的運9通信對抗機、運8遠干機（一天內分2次擾台），29日的運9通信對抗機，以及30日的3架（運8電偵機、運8遠干機、運8技術偵察機）；其餘的31日、25日、21日、17日、16日、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ。

國防部副參謀總長丘樹華10月22日在立法院也證實，共軍有一架無人機當天上午入侵台灣西南ADIZ。

根據國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。