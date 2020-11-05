軍事專家帥化民：我國武力當不成刺蝟 恐撐不到美軍馳援

「美國軍售是希望台灣能自救，但現在的台灣恐怕當不成刺蝟！」前立委帥化民5日在美大選後美中台戰略座談會指出，台灣買不到最先進的魚叉飛彈，要當刺蝟自保恐力有未逮；文大教授趙建民也認為，台灣國防預算吃緊，且產業鏈緊扣中國，強硬對抗不切實際；淡大教授趙春山則強調，不搞法理台獨及挾洋自重，台灣才可保安然無恙。

台灣撐不到美軍救援

前立委、軍事專家帥化民表示，美國陸軍在韓日駐軍及歐盟、北約都不能抽調，要6個月才有正規軍可能登陸，不可能協防台灣；「共機繞台為何老在西南角跟東北角？」因為只有在宮古海峽跟巴士海峽才夠水深航行潛艦，殲16天天在找美國潛艇蹤跡，現在有反潛艦超高音速飛彈，美國海軍不敢太靠近中國沿海。

「大家都說台灣要變成刺蝟，但是我們有幾根刺呢？」帥化民指出，選後軍售案仍會進行，美國要出清庫存才有財力研發；「魚叉飛彈為何不買現役，而要買半退役的庫存品？美國能賣德國的真正的『刺』，為何不能賣給我們？」美國的態度是台灣要能自救，因為「救護車不救死人，台灣大概撐不到美軍來救援。」

避免戰略自我窄化

兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀認為，選後台灣地緣政治角色愈發重要，但我方沒有單邊押寶美國哪一黨的籌碼；只要看北約NATO盟國對美的態度就知道，連中程導彈協議都能撕毀了，歐盟沒有人相信美國會馳援；現在談一堆軍售案，但連預算都未編列就送來，台灣的戰略空間將愈來愈狹隘。

「台灣跟美國沒有簽『聯美制中』協防條約！比較實際的說法是『依美制中』。」文大社科院長趙建民指出，兩岸現在處於高風險的準戰爭狀態，今年台灣國防預算4,100多億，是GDP的2.3%，美國甚至要我增加到3%，買武器加上國防預算就是6,000億，台灣花得起這個錢嗎？且台灣產業鏈整個在中國裡面，然後還要對抗它，這是不可思議的事情！

「2021年是中共建黨100年，2022年開20大，發動台海戰爭不太可能。」淡大大陸研究所教授趙春山強調，只要守住兩個底線，一是台灣不要搞法理台獨，二是中國最擔心的，台灣挾洋自重，這個比台獨更嚴重；「外交部長吳釗燮說不尋求建交及美軍救援，就是守住這兩條底線，如此看來在蔡英文任內不會有事。」

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