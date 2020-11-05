新式「騰雲無人機」台東志航基地曝光！外型更像MQ-9

軍備局委託中科院近日在空軍台東志航基地密集測試「騰雲」無人機，不過，軍事迷原以為騰雲機只有一架，今天發現停機坪上出現另一架，從外觀研判應為新式騰雲機。軍事迷說：「外觀更像美軍死神MQ-9」。

軍事專家表示，新式騰雲無人機包括機體、翼展更長，酬載具有更多選擇，且機身的發動機推力，比現役機種大好幾倍。由於騰雲號在台東密集測試，代表相關電子系統整合、偵蒐設備及武裝整合上有新的研發進展。

騰雲無人機是中科院研發自製，2015年台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測試，不過，因相關電子系統整合不符軍方需求，因而進行構改，軍事迷認為近日出現台東上空的騰雲無人機，就只是將原型機改良。

不過，今天下午2點多，有軍事迷發現志航基地停機坪上，竟多出一架無人機，外觀比起一旁原型機來的大一些，機身後方發動機上方也多了進氣孔，外觀更像美軍死神無人機MQ-9，幾乎一摸一樣。

軍事迷小盧說，他看到基地內又多了一架無人機，當下有點驚訝，還以為美軍賣給台灣的4架無人機，已經偷偷先運進來測試，但後面了解後才知道是新式騰雲機再測試，一次同時看到兩架，還真幸運，也很壯觀。