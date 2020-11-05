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中科院「騰雲」、「銳鳶」無人機 台東上空密集測試
空軍第七聯隊台東志航基地上個月29日發生F-5E墜海事故，不過，不影響中科院無人機的測試，包括「騰雲」、「銳鳶」自製研發無人機，近日密集出現台東空中。軍事專家研判無人機測評已有新進展。
軍事專家表示，新型騰雲無人機包括機體、翼展更長，酬載具有更多選擇，且機身的發動機推力，比現役機種大好幾倍。由於騰雲號在台東密集測試，代表相關電子系統整合、偵蒐設備及武裝整合上有新的研發進展。
另銳鳶無人機，2017年陸軍航空特戰指揮部戰術偵搜中隊移編給海軍艦隊指揮部，中科院進行火砲射擊時，通常就會申請空拍作業，海軍就會配合派飛監測，近期台東太麻里空軍靶場測試，代表相關系統做最後整合。
騰雲無人機是中科院研發自製，2015年台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測試，不過，因相關電子系統整合不符軍方需求，因而進行構改，研判近日出現的騰雲無人機，可能是新型「騰雲」號無人機。
銳鳶無人機機身全長19呎，機身高度六呎，酬載重量51公斤，升限4572公尺，飛行最大半徑120公里、滯空時間可達10小時，最大空速為每小時180公里。
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