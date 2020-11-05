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蔣公銅像保衛戰 馮世寬、陳柏惟互槓爆粗口

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
為了退輔會榮家、農林機構「蔣公」銅像處理問題，退輔會主委馮世寬與基進黨立委陳柏惟上午在立法院唇槍舌劍，質詢間相互「高級酸」，對噴「幹X娘」（台語）、「草泥馬」暗箭。圖／取自立法院直播畫面
為了退輔會榮家、農林機構「蔣公」銅像處理問題，退輔會主委馮世寬與基進黨立委陳柏惟上午在立法院唇槍舌劍，質詢間相互「高級酸」，對噴「幹X娘」（台語）、「草泥馬」暗箭。圖／取自立法院直播畫面

為了退輔會榮家、農林機構「蔣公」銅像處理問題，退輔會主委馮世寬與台灣基進立委陳柏惟上午在立法院唇槍舌劍，不雅辭彙都出口。馮世寬說，韓國有人能對麥克阿瑟像鞠躬，也有人罵「幹X娘」，堅持對蔣公銅像的意義各自解讀。陳柏惟則說，「草泥馬」的精神領袖，在農林機構應先移除。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會就年度預算案備詢。針對蔣銅像移除問題，陳柏惟在質詢問馮世寬，你相不相信民主？馮世寬回答說，「你質詢我就是民主，否則你不可能質詢到我。」陳柏惟表示，促轉會產生也是民主機制下產生的機構，他們並沒有要求被害者要向加害者打架，但在人民作出這樣決定時，希望行政部門按決議處理。

他提醒馮世寬，馮在美國讀過書，英文可聽可說，而「國民黨許多來到台灣當時的中國人，到現在仍不願意聽台語或講台語」，這個多元族群共和的過程，要共和是要互相體驗對方看到什麼東西會開心、什麼東西會難過，他無意在此挑起族群意識，但蔣介石對台灣人是有傷害的，情感上無法大家都接受。

馮世寬則回應，他不贊同這種說法，沒有蔣總統沒有今天的台灣。民國35年抗戰勝利不到一年，中國共產黨在汐止鹿谷成立一支軍隊，歷史因素他不談，若軍隊撤退到台灣，還允許共產黨在台灣北部有軍隊，因此要剿匪。

陳柏惟打斷馮的談話說，我們不見得要有共同偶像，但希望會造成族群傷害的東西要減少。但馮世寬進一步說，他曾特別到韓國仁川看韓戰登陸遺跡，當地有一個麥克阿瑟公園，有一個很大的麥克阿瑟雕像，有老百姓排隊，這一家人在鞠躬，後一家人在「幹Ｘ娘」這樣打這樣罵，但罵完了要把它擦乾淨，提供後一人敬禮，我們應該要走向這條路。陳柏惟聽到此言，說「我不知道韓國人會講台語」。

對於蔣銅像，馮世寬說，要鞠躬的去鞠躬，要罵的你去罵，但不可以說他是威權什麼東西，沒有蔣總統會有今天嗎？

陳柏惟認為，馮的想法恐已與行政機關砥觸，但馮世寬表示，他並沒有反對，但作法一樣要讓大家都能接受。陳柏惟表示，榮家與安養機構對蔣可能有緬懷之意，但退輔會所屬農林機構可否先處理，馮世寬說其實並不多，允諾調查。

陳柏惟說，至少從農林機構先處理，安養機構也許有精神領袖的意義存在，農林機構總不會是「草泥馬」的精神領袖吧？

馮世寬 陳柏惟 韓國

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