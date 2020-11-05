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【即時短評】MQ-9B無人機 將成我遠距攻陸飛彈目獲來源

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
MQ-9B無人機。路透
MQ-9B無人機。路透

美國國務院宣布將售我四架MQ-9B海上衛士（SeaGuardian）大型無人機，從國防部今年7月才遞交發價需求信函來看，是採「戰備急需」模式進行採購。據了解，空軍針對四架無人機將成立獨立中隊部署東部，運用上可望成為我國數款精準攻擊武器重要目標獲得來源。

我國這波所採購精準武器，如陸軍海馬士多管火箭系統（HIMARS）所採購戰術飛彈，若是在島內火力要求，只要輸入目標報座標即可，但若要跨海攻擊，儘管飛彈射程長達300公里，但陸軍並沒有遠距目獲系統，必須透過聯合情監偵提供目標動態。MQ-9B優異的偵蒐性能，就能擔負這項任務。

MQ-9B最大滯空時間超過40小時、最大航程超過6000浬、約1萬1100公里左右，所籌載精密感測系統與先進電偵系統，只要在東部升空，就可針對中國大陸沿海目標進行即時的偵察、監控與辨識，能在中共岸置防空飛彈射程外執行偵蒐任務；這項購案將藉裝備提供我方座標傳輸用的衛星資料鏈，一般咸認為有助提升台美情報戰略合作；但昨天公布的購案內容，不見雙方戰術構連共通關鍵所需的Link-16鏈路，購案所涉軍事合作效益，必須進一步觀察。

目前空軍在花蓮五聯隊設有空軍第12戰術偵察機隊，以RF-16與RF-5E執行偵照任務；另海軍偵蒐大隊部署屏東，由陸軍移撥的國造銳鳶無人機系統執行出海辨識海上不明目標的任務，任務歸屬都由國防部情報次長室主導。據了解，四架MQ-9B未來將成立獨立中隊，部署東部執行任務。

由於此案在建案過程明顯「插隊」，過程緊縮，究竟是我國需求，還是美方要求採購？國防部昨天宣稱是因應新敵情威脅，美方回應我方需求。但不論如何，在中科院研發類似性能的騰雲機遲未有成果，這項軍購是台美間多年來罕見的好牌。

MQ-9 空軍 飛彈

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