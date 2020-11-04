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影／模擬共軍空降後方攻台 屏東反空降操演一舉殲敵

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
機步333旅機步連官兵下車戰鬥，發起衝鋒。圖／軍方提供
機步333旅機步連官兵下車戰鬥，發起衝鋒。圖／軍方提供

國軍第4作戰區「第4季戰備任務訓練」實兵演練今天進入第3日，為驗證作戰區各部隊作戰效能，陸軍機步333旅上午執行「反空（機）降作戰防護作為」演練，以實兵、實車配合指揮及戰鬥程序，結合模擬實戰場景，讓官兵熟稔作戰環境及戰場經營，驗證官兵臨戰能力，展現「捍衛國家安全、守護美麗家園」的決心。

軍方表示，本次演練43砲指部、39化學兵群、54工兵群、四支部共同參演，藉「反空機降作戰火力支援」、「對空接戰」、「舟波預備及反擊陣地轉換防護作為」、「機動煙幕欺敵」及「反空機降作戰阻絕設置」等課題演練，以仿真、實戰及務實為重點，著眼部隊協同作戰效能，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與防衛作戰能力。

操演想定敵軍運用飛行載具實施空（機）降，企圖策應其登陸部隊，威脅潮屏地區的後方區域安全；機步333旅操演部隊接獲命令後，由戰術位置集結後，迅速戰術機動至昌隆農場，對空降的敵軍實發起攻擊，殲滅進犯敵軍；另43砲指部於演練中，火協、射擊指揮所及觀測人員聯合操作，驗證砲兵部隊射、測、觀、通 砲等專業專長及全面指管效能。

軍方說，為有效增加敵空機降難度，39化學兵群於任務地區實施發煙作業，降低空中能見度，遮障大面積空機降場域，為主戰部隊爭取有利時間，達到戰術效果；54工兵群則結合想定內容，運用反空降樁及蛇腹型鐵絲網實施阻絕設置，達成防敵擴散及阻殲敵軍目的。

機步333旅八輪甲車，執行反空機降任務。圖／軍方提供
機步333旅八輪甲車，執行反空機降任務。圖／軍方提供
機步333旅CM11戰車接獲命令後，對空降之敵發起攻擊。圖／軍方提供
機步333旅CM11戰車接獲命令後，對空降之敵發起攻擊。圖／軍方提供
化學兵群施放煙幕欺敵，掩護打擊部隊發起攻擊。圖／軍方提供
化學兵群施放煙幕欺敵，掩護打擊部隊發起攻擊。圖／軍方提供
43砲指部M110自走砲實施戰術機動。圖／軍方提供
43砲指部M110自走砲實施戰術機動。圖／軍方提供
43砲指部M110自走砲機動進入陣地，實施偽裝，落實戰力防護作為。圖／軍方提供
43砲指部M110自走砲機動進入陣地，實施偽裝，落實戰力防護作為。圖／軍方提供
54工兵群執行「反空降阻絕設置」演練，架設蛇腹型鐵絲網，以遲滯敵軍進犯，並誘導敵軍進入我方預想殲敵區。圖／軍方提供
54工兵群執行「反空降阻絕設置」演練，架設蛇腹型鐵絲網，以遲滯敵軍進犯，並誘導敵軍進入我方預想殲敵區。圖／軍方提供

國軍 陸軍

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