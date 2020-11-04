影／模擬共軍空降後方攻台 屏東反空降操演一舉殲敵

國軍第4作戰區「第4季戰備任務訓練」實兵演練今天進入第3日，為驗證作戰區各部隊作戰效能，陸軍機步333旅上午執行「反空（機）降作戰防護作為」演練，以實兵、實車配合指揮及戰鬥程序，結合模擬實戰場景，讓官兵熟稔作戰環境及戰場經營，驗證官兵臨戰能力，展現「捍衛國家安全、守護美麗家園」的決心。

軍方表示，本次演練43砲指部、39化學兵群、54工兵群、四支部共同參演，藉「反空機降作戰火力支援」、「對空接戰」、「舟波預備及反擊陣地轉換防護作為」、「機動煙幕欺敵」及「反空機降作戰阻絕設置」等課題演練，以仿真、實戰及務實為重點，著眼部隊協同作戰效能，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與防衛作戰能力。

操演想定敵軍運用飛行載具實施空（機）降，企圖策應其登陸部隊，威脅潮屏地區的後方區域安全；機步333旅操演部隊接獲命令後，由戰術位置集結後，迅速戰術機動至昌隆農場，對空降的敵軍實發起攻擊，殲滅進犯敵軍；另43砲指部於演練中，火協、射擊指揮所及觀測人員聯合操作，驗證砲兵部隊射、測、觀、通 砲等專業專長及全面指管效能。