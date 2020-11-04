將領飛F-5安軍心？空軍參謀長：樂意之至

空軍日前因失事全面停飛的46架F-5戰機，目前正在執行天安特檢，預定本月13日完成。國防部長嚴德發今天在立法院表示，必須在裝備與人員均無安全顧慮後，才會開飛。有立委建議空軍將領，為安定軍心，屆時是否願意駕駛F-5升空，空軍參謀長黃志偉回應說，「樂意之至」。

嚴德發與黃志偉上午列席立法院外交及國防委員會就預算案備詢，針對失事墜海的F-5E戰機打撈作業，嚴德發答詢表示，失事原因調查，海軍獵雷艦已投入，並將委商打撈，水下定位器現已移至台東志航基地，剩下46架F-5戰機則正在作特檢，目前暫定11月13日完成所有飛安檢查，包括燃油系與逃生系，飛行員作完兩個科目模擬機訓練、完成鑑定合格，沒有安全顧慮後，才會作開飛的動作。

至於國防部宣布高教機110年開始交機，首批兩架，113年台東聯隊接完後，F-5汰除期程？嚴德發則表示，F-5型機汰除從92年開始執行，105至108年已汰除18架，剩下45架作飛訓，預劃113年汰除完畢，但110至112年仍有飛訓需求。

民進黨立委趙天麟質詢表示，F-5戰機採購維修預算近年節節下降，從過去10億元下降到4億元，每架維保預算從過去需2000萬降到980萬元。嚴德發表示，這是因為陸續汰除所致。

民進黨立委蔡適應則表示，空軍高級教練機目前正在作「強漢2號」結構強化計畫，105年也曾有失事紀錄，以高齡而言，空軍官校高級教練機更需汰換，為何要先汰除空軍口中聲稱機務狀況較佳的F-5戰機？黃志偉則表示，因F-5戰機擔負難度較高且複雜的戰鬥科目訓練，機務面臨壓力較大。

而國民黨立委呂玉玲擔心發生飛安事故後衝擊士氣，她呼籲13日特檢完畢後，應由空軍將軍官階人員駕駛F-5升空，以安定軍心，她詢問備詢的黃志偉是否願意駕駛F-5升空；黃志偉強調，「樂意之至」。