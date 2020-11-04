快訊

美國大選又轉向！拜登回歸領先位置 220:213暫勝川普

底定！傳統共和黨鐵票區德州 川普確定勝出

將領飛F-5安軍心？空軍參謀長：樂意之至

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委蔡適應（左）表示，空軍高級教練機目前正在作「強漢2號」結構強化計畫，以高齡而言，空軍官校高級教練機更需汰換，為何要先汰除空軍口中聲稱機務狀況較佳的F-5戰機？黃志偉則表示，因F-5戰機擔負難度較高且複雜的戰鬥科目訓練，機務面臨壓力較大。圖／取自立法院直播畫面
民進黨立委蔡適應（左）表示，空軍高級教練機目前正在作「強漢2號」結構強化計畫，以高齡而言，空軍官校高級教練機更需汰換，為何要先汰除空軍口中聲稱機務狀況較佳的F-5戰機？黃志偉則表示，因F-5戰機擔負難度較高且複雜的戰鬥科目訓練，機務面臨壓力較大。圖／取自立法院直播畫面

空軍日前因失事全面停飛的46架F-5戰機，目前正在執行天安特檢，預定本月13日完成。國防部長嚴德發今天在立法院表示，必須在裝備與人員均無安全顧慮後，才會開飛。有立委建議空軍將領，為安定軍心，屆時是否願意駕駛F-5升空，空軍參謀長黃志偉回應說，「樂意之至」。

嚴德發與黃志偉上午列席立法院外交及國防委員會就預算案備詢，針對失事墜海的F-5E戰機打撈作業，嚴德發答詢表示，失事原因調查，海軍獵雷艦已投入，並將委商打撈，水下定位器現已移至台東志航基地，剩下46架F-5戰機則正在作特檢，目前暫定11月13日完成所有飛安檢查，包括燃油系與逃生系，飛行員作完兩個科目模擬機訓練、完成鑑定合格，沒有安全顧慮後，才會作開飛的動作。

至於國防部宣布高教機110年開始交機，首批兩架，113年台東聯隊接完後，F-5汰除期程？嚴德發則表示，F-5型機汰除從92年開始執行，105至108年已汰除18架，剩下45架作飛訓，預劃113年汰除完畢，但110至112年仍有飛訓需求。

民進黨立委趙天麟質詢表示，F-5戰機採購維修預算近年節節下降，從過去10億元下降到4億元，每架維保預算從過去需2000萬降到980萬元。嚴德發表示，這是因為陸續汰除所致。

民進黨立委蔡適應則表示，空軍高級教練機目前正在作「強漢2號」結構強化計畫，105年也曾有失事紀錄，以高齡而言，空軍官校高級教練機更需汰換，為何要先汰除空軍口中聲稱機務狀況較佳的F-5戰機？黃志偉則表示，因F-5戰機擔負難度較高且複雜的戰鬥科目訓練，機務面臨壓力較大。

而國民黨立委呂玉玲擔心發生飛安事故後衝擊士氣，她呼籲13日特檢完畢後，應由空軍將軍官階人員駕駛F-5升空，以安定軍心，她詢問備詢的黃志偉是否願意駕駛F-5升空；黃志偉強調，「樂意之至」。

空軍 戰機 嚴德發

延伸閱讀

天候沒在怕 空軍：三主力戰機都可全年進駐馬公

營區蔣公銅像應轉型？ 嚴德發：蔣公是國民革命軍之父

採購具攻擊能力無人機？嚴德發：我們買的是偵蒐型

共機徘徊我西南空域 國防部：舖陳畫設南海防空識別區

相關新聞

營區蔣公銅像應轉型？ 嚴德發：蔣公是國民革命軍之父

面對國軍營區「蔣公」銅像的問題，今天有立委在立法院質詢時關切國防部應否跟上「威權轉型」的腳步，國防部長嚴德發表示，先總統...

採購具攻擊能力無人機？嚴德發：我們買的是偵蒐型

美國宣布將售我4架MQ-9B無人機，國防部長嚴德發上午在立法院表示，國防部是今年7月對美遞出發價需求信函，而對我而言，M...

嚴德發：美對台軍售有延續性 大選結果不至影響

立法委員關切美國大選結果是否影響美國對台軍售內容與進程；國防部長嚴德發今天表示，政策有延續性，已簽約項目不至變更，維持印...

影／模擬共軍空降後方攻台 屏東反空降操演一舉殲敵

國軍第4作戰區「第4季戰備任務訓練」實兵演練今天進入第3日，為驗證作戰區各部隊作戰效能，陸軍機步333旅上午執行「反空（...

將領飛F-5安軍心？空軍參謀長：樂意之至

空軍日前因失事全面停飛的46架F-5戰機，目前正在執行天安特檢，預定本月13日完成。國防部長嚴德發今天在立法院表示，必須...

美售台無人機 專家：搭載武器衛星通聯是亮點

美國政府正式通知台灣，將出售4架可搭載武器的MQ-9B「海上衛士」無人機。軍事專家指出，若所搭配衛星系統為軍規，則台灣可...

天候沒在怕 空軍：三主力戰機都可全年進駐馬公

因應共機擾台，傳空軍部署澎湖馬公的IDF天駒部隊，將從原4到9月部署，改為全年長期部署。空軍參謀長黃志偉今天在立法院答詢...

陸軍30年老舊裝備2000件 全力於124年汰換半數

根據三軍將領在立法院答詢內容顯示，陸海空三軍目前超過30年以上的裝備總數超過2500輛（艘）；其中為數最多的陸軍，在民國...

海軍今年出海對應中共艦艇1223艘次 較去年增46.9%

海軍參謀長敖以智上午在立法院表示，至昨日為止，海軍今年度出海對應中共艦艇已達1223艘次，較去年增加406艘次，增加幅度...

共機徘徊我西南空域 國防部：舖陳畫設南海防空識別區

共機持續不斷在西南空域我防空識別區邊緣同一航線進行巡航，國防部長嚴德發上午在立法院表示，統計今年已有276架次共機進入台...

美軍售壓境 20個國防部委中科院研製軍備案預算遭緩列

美國今年宣布對台六項軍售，總金額高達55億美元，迫使國軍現有執行中的軍事投資案必須緩列執行，國防部包括陸軍、海軍等多項軍...

影／戰車凌晨開上台中街頭 民眾緊張：要打仗了？

國軍目前在多地進行實兵演習，台中市竹坑營區今天凌晨開出多輛戰車和拖式飛彈車，戰車車隊開上道路，經過街頭，轟隆聲很震憾，有...

熱門新聞

時代力量又折損一黨主席 高鈺婷宣布辭職

陳水扁爆「蘇貞昌嫌蔡英文難相處」 蔡總統重砲反擊

台灣東洋代理新冠疫苗破局 指揮中心透露談判缺兩文件

林穎孟否認沒繳勞健保刁難生理假 助理拿證據狠打臉

「顧全大局很難？」一位基層里長心聲：時力真的完了

高鈺婷堅辭慰留無效 最具爭議的決策委員將遞補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。