營區蔣公銅像應轉型？ 嚴德發：蔣公是國民革命軍之父

面對國軍營區「蔣公」銅像的問題，今天有立委在立法院質詢時關切國防部應否跟上「威權轉型」的腳步，國防部長嚴德發表示，先總統蔣公對國軍而言，是國民革命軍之父，整個國家安危，從當初黃埔建軍至今，有一定歷史背景。針對立委建議，國防部仍建議國軍因歷史背景不同，希望能作考量。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會就預算案備詢，時力立委陳椒華表示，針對權時代像徵，根據統計，國軍目前有260處蔣公銅像或威權象徵，目前一件都未清除，根據促進轉型條例第五條規定，國防部可有其他作為，可進行拆除，國防部如何處理？國防部應注意轉型，跟上民主腳步。她表示，她是轉述相關反應。

嚴德發表示，軍隊已國家化，先總統蔣公對國軍而言，是國民革命軍之父，整個國家安危，從當初黃埔建軍成立至今，有一定歷史背景。針對立委建議，國防部仍建議國軍因歷史背景不同，希望能作考量。