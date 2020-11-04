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採購具攻擊能力無人機？嚴德發：我們買的是偵蒐型

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國宣布將售我四架MQ-9B無人機，國防部長嚴德發上午在立法院表示，對我而言，MQ-9B無人機是戰略層級的偵蒐裝備，性能優異，滯空時間長，而我們買的是偵蒐型，作戰需求是聯合情監偵的偵蒐用途。圖／取自立法院直播畫面
美國宣布將售我四架MQ-9B無人機，國防部長嚴德發上午在立法院表示，對我而言，MQ-9B無人機是戰略層級的偵蒐裝備，性能優異，滯空時間長，而我們買的是偵蒐型，作戰需求是聯合情監偵的偵蒐用途。圖／取自立法院直播畫面

美國宣布將售我4架MQ-9B無人機，國防部長嚴德發上午在立法院表示，國防部是今年7月對美遞出發價需求信函，而對我而言，MQ-9B無人機是戰略層級的偵蒐裝備，性能優異，滯空時間長，而我們買的是偵蒐型，作戰需求是聯合情監偵的偵蒐用途。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會就預算案備詢。國民黨立委洪孟楷表示，美國批准售台四架MQ-9B無人機，斬首獵殺攻擊性質明顯，他質疑我方是在美方以此型無人機狙殺伊朗指揮官後，據此提出需求。儘管美方並未出售掛載攻擊裝備給我方，而作偵查用途，但原型仍然是精準獵殺攻擊武器，是否將引發區域緊張與不必要聯想？

戰規司表示，無人機建構的戰略構想中，是重要的不對稱作戰，不論是國防自主或對外採購，我國一直爭取採購這型裝備。

嚴德發表示，我方今年對美提出需求，七月份發價需求信函出去。我們買的完全是偵蒐型，不具備這個（攻擊）條件。對我方未來可否採購武器進行掛載，他說，我們的作戰需求就是聯合情監偵，作為偵蒐之用，我方需求是聯合情監偵的偵蒐用途。

此外，陸軍計畫採購50套偵蒐無人機，陸軍參謀長陳忠文表示，操作所需92人目前已在訓練中，明年7月就可完成；海軍偵蒐大隊銳鳶無人機現則有12名合格外部操作員。

嚴德發 MQ-9 洪孟楷 無人機

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