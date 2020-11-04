嚴德發：西南海域活動共軍艦艇每天有卅艘以上

海軍參謀長敖以智上午在立法院表示，至昨日為止，海軍今年度出海對應中共艦艇已達1223艘次，較去年增加406艘次，增加幅度是46.9%，增加零附件等後勤需求，約增加12億多元預算支出。國防部長嚴德發也表示，在西南海域活動的共軍艦艇，「每天在那邊有30艘以上」。

國防部長嚴德發上午列席外交及國防委員會為110年度國防預算案備詢，民進黨立委趙天麟說，有前海軍艦長呂禮詩披露，有共軍新建造的075兩棲登陸艦出現在西南海域，他要求軍方說明共軍軍艦在西南海域活動現況。

嚴德發表示，南海防空識別區一直是中共未來積極舖陳，透過島礁軍事部署、行政區域畫分到共機西南海域侵擾，以及在南海聲索國區域內，共機每天頻密活動，包括立委提及的075兩棲登陸艦，這些都有，「每天在那邊有30艘以上」。而在西南海空域，國軍都會作對應。

海軍參謀長敖以智表示，至昨日為止，海軍今年度對應中共艦艇的艘次已有1223艘次，較去年增加406艘次，增加幅度是46.9%，增加零附件等後勤需求，約增加12億多元預算支出。