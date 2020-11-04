美軍售壓境 20個國防部委中科院研製軍備案預算遭緩列

美國今年宣布對台六項軍售，總金額高達55億美元，迫使國軍現有執行中的軍事投資案必須緩列執行，國防部包括陸軍、海軍等多項軍購案預算執行，在110年預算案中被發現遭大幅調整下降。國民黨立委馬文君上午在立法院披露，國防部委託中科院研製軍備案，110年就有20案預算遭到緩列，「這是蔡政府一直在講的國防自主，結果現在自己打臉自己，全部用軍購」。

對於立委說法，上午在立法院外交及國防委員會備詢的國防部長嚴德發等官員沒有回應。

馬文君質詢表示，檢視110年度國防預算案，陸軍、海軍跨年軍事投資案執行大批預算執行遭到押後，如反裝甲飛彈與部分造艦案等。備詢官員則強調，仍能如期如質完成採購。

馬文君進一步表示，國防部委託中科院委製案，110年就有20案預算遭到緩列，「有沒有影響？」她認為，這只有兩種可能，第一、是中科院執行率不足，延遲國軍建軍備戰；第二、就是國防部延遲付款期程，此舉會否造成資金調度困難，或者對國內國防產業造成發展遲緩？

立委批評，這就是蔡政府一直在講的國防自主，結果現在自己打臉自己，全部用軍購。