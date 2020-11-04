影／戰車凌晨開上台中街頭 民眾緊張：要打仗了？

國軍目前在多地進行實兵演習，台中市竹坑營區今天凌晨開出多輛戰車和拖式飛彈車，戰車車隊開上道路，經過街頭，轟隆聲很震憾，有些民眾好奇外出查看，還緊張問是否要打戰了。

軍方表示，今天凌晨的實兵演練，從機動進入戰術位置，凌晨0點到3點，從竹坑營區開至沙鹿轉運站，即清泉崗基地附近道路，動員裝備有CM11戰車、輕型戰術輪車、悍馬車、中型戰術輪車、拖式飛彈車。