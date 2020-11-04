影／戰車凌晨開上台中街頭 民眾緊張：要打仗了？
國軍目前在多地進行實兵演習，台中市竹坑營區今天凌晨開出多輛戰車和拖式飛彈車，戰車車隊開上道路，經過街頭，轟隆聲很震憾，有些民眾好奇外出查看，還緊張問是否要打戰了。
軍方表示，今天凌晨的實兵演練，從機動進入戰術位置，凌晨0點到3點，從竹坑營區開至沙鹿轉運站，即清泉崗基地附近道路，動員裝備有CM11戰車、輕型戰術輪車、悍馬車、中型戰術輪車、拖式飛彈車。
戰車車隊今天開抵清水區，清水區南社里長崔惠國透過辦公處向里民報告，並貼文在臉書，公告指出「11月3日至5日為配合中華民國國軍第4季戰備任務訓練實兵演練，結合全民國防演練陸軍234旅將執行演訓，清水區如遇戰甲車在道路上行駛，請民眾放心並勿圍觀造成壅塞，並注意自身安全，演習不分晝夜造成不便請見諒」，里長還強調：「請大家發揮軍愛民、民敬軍精神多多給予支持與鼓勵」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言