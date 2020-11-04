沒編MQ-9B無人機預算 嚴德發坦承事前沒把握

美國國務院宣布批准售我四架MQ-9B無人機，國防部長嚴德發上午在立法院坦承，包括無人機與遠程陸攻飛彈（SLAM-ER），我方事前並無把握，「無人機是非盟國首次出售，事前有其不確定性」，因此事前未編列預算案，而今美方宣布售我，是因應我新的敵情威脅，與美印太戰略有關。

嚴德發上午列席外交及國防委員會就110年度國防預算案備詢，國民黨立委江啟臣質詢表示，MQ-9B無人機將售台，M109A6自走砲、M142海馬士、MS110先進偵照莢艙、岸置魚叉反艦飛彈系統均已編列預算，其中在美方尚未宣布售我前，M109A6自走砲更於已於109年就編列預算，但為何MQ-9B與遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）均未編列預算，連作業費都沒有？江啟臣質疑，這兩項事前其實不在我方採購對象中，我方對美提出採購需求有這兩項嗎？

嚴德發說，這兩項事前因為不確定，美方宣布後才確定，所以沒有編。無人機是非盟國首次出售，事前有其不確定性。對美方售我無人機的戰略意義，嚴德發表示，因應我方敵情威脅，美方態度有改變。我方原就有需求，只是等候美方態度。

江啟臣表示，印度國防部斥資30億美元，今年9月對美採購30架MQ-9，美國隨即撥出現役6架MQ-9給印度，因為邊境與中國大陸發生戰爭。MQ-9在目前戰略環境與地緣政治狀態下，特別意義為何？嚴德發說，此案強化我聯合情監偵能力。其中涉及我方與美軍情報聯絡與敵情蒐集？嚴德發說，與印太戰略有關。

立委表示，這項軍售將我方原本沒有把握的要求項目售台，是否與美國整體戰略有關？嚴德發表示，是因應新的敵情威脅，回應我方提出需求。