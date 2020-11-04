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美再軍售台灣 主計長：新增部分將依付款進度編列預算

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
美再軍售台灣，主計長朱澤民(右)表示新增部分將依付款進度編列預算。圖／擷取自國會頻道
美再軍售台灣，主計長朱澤民(右)表示新增部分將依付款進度編列預算。圖／擷取自國會頻道

美國預計售我高達55億美元，包括11套海馬士多管火箭系統（HIMARS）、MQ-9B無人機等7項軍購案。主計長朱澤民今表示，部分已在年度預算，新增的部分將依照國防部談的付款進度編列預算。

立法院財政委員會今審查中華民國110年度中央政府總預算案有關補助直轄市及縣市政府災害準備金與第二預備金，主計長朱澤民、財政部次長阮清華等官員應邀出席。

美國政府於美東時間3日知會美國國會，發出對我國「MQ-9B無人機」軍售通知。國民黨立委賴士葆質詢時詢問，美國預計售台7項軍備已公布3、4項，包含MQ-9B無人機、魚叉飛彈等等，未來相關預算如何編列。朱澤民表示，目前沒編特別預算，7項軍購部分已編年度預算的既有科目，新增項目必須看國防部對美談判的付款進度，國防部談何時付款，就何時編列預算。

賴士葆再問，政府會否發行公債支應？阮清華則說，戰機部分，除了150億元用歲計賸餘，其他就是舉債，30年的長期債利率約1.6%，短債平均則為0.4%。

朱澤民 MQ-9 國防部 軍售

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