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影／美大選將揭曉 嚴德發：每天緊盯共軍動態

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國防部長嚴德發今天出席立法院國防委員會受訪表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，掌握共軍動態與台海情勢。記者潘俊宏／攝影
國防部長嚴德發今天出席立法院國防委員會受訪表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，掌握共軍動態與台海情勢。記者潘俊宏／攝影

牽動世界局勢的美國大選持續開票，日前蔡英文總統召開國安高層會議，指示國軍提高警覺，國防部嚴德發今天表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，緊盯共軍動態並按照既定程序完成相關整備。

嚴德發表示，感謝美國持續售我無人機與防禦性武器，提升我國戰力，對維持台海的穩定有一定的幫助，國防部會按既定需求向美方提出，也會編列預算讓立法院審查。嚴德發近一步表示，中共對我的威脅一直持續，我方也會每天持續掌握共軍動態。

國防部長嚴德發（右）今天出席立法院國防委員會受訪表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，掌握共軍動態與台海情勢。記者潘俊宏／攝影
國防部長嚴德發（右）今天出席立法院國防委員會受訪表示，每天都有人進入衡山指揮所坐鎮，掌握共軍動態與台海情勢。記者潘俊宏／攝影

嚴德發 國防部

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