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嚴德發：六項對美軍購案已建案編預算
美國今年售我高達55億美元、包括11套海馬士多管火箭系統（HIMARS）等七項軍購案。國防部長嚴德發上午在立法院表示，七項軍購除4架MQ-9B無人機外，其餘均已在110年預算案中編列預算。
民進黨立委羅致政質詢表示，2020美國對台軍售案，包括18枚MK-48 Mod 6 AT重型魚雷、愛國者三型飛彈延壽案、135枚遠程陸攻飛彈（SLAM-ER）、11套海馬士多管火箭系統（HIMARS）、6組F-16戰機新式偵照莢艙（MS110）、100套岸置魚叉反艦飛彈系統與4架MQ-9B無人機。總預算約55億美元，是否均已完成建案並編列預算？
嚴德發答詢表示，除剛宣布售我的4架無人機外，其他軍購項目均已在民國110年預算案中編列預算；空軍參謀長黃志偉表示，如愛國者三型延壽案是先編列作業費，今年先編2億元。
據了解，國防部實則也以「銳霆專案」編列預算計畫對美採購40輛M109A6自走砲車，嚴德發也曾證實已編預算，但目前美方尚未宣布。
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