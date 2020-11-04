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美國大選日 國務院批准售台4架海上衛士無人機

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美國大選日 國務院批准售台4架海上衛士無人機

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院批准售台4架海上衛士無人機，總價約6億美元。（路透資料照片）
美國國務院批准售台4架海上衛士無人機，總價約6億美元。（路透資料照片）

今天是美國大選投票日，晚間準備開票之際，美國國務院批准售台4架海上衛士無人機，總價約6億美元（約新台幣171億元），正式通知國會。

國務院宣布批准無人機售台，是今年度第五次對台軍售，也是川普政府任內的第十次。

另外，這是川普政府放寬無人機技術出口以來，首度對外出售海上衛士。

DSCA表示，擬議的軍售將通過提供及時的情監偵能力（ISR），鎖定目標，實施反陸、反海和反潛艇打擊。

DSCA指出，美國對台軍售是基於台灣維持足以自衛的國防需求的評估，有助改善區域穩定平衡，並讓台灣強化防衛與威懾能力，此次軍售將不會改變該區域的軍事平衡。

DDCA表示，海上衛士將由美國通用原子（General Atomics）公司出售，配備地面站和相關訓練。

台海情勢緊張，美國政府提醒台灣強化自我防衛能量，做一隻讓獅子（指北京）不敢隨意侵犯的豪豬；美國國務院上月下旬接連批准兩批軍售案，共出售岸置魚叉反艦飛彈系統（CDCM）、增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110）等4項武器。

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