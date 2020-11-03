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美售我戰術飛彈系統 專家：遠距專打共軍犯台兩棲輸具

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
遠程精準火力打擊系統。圖／取自洛克希德馬丁網站
遠程精準火力打擊系統。圖／取自洛克希德馬丁網站

美方售我「海馬斯」機動火箭系統（HIMARS），有專家表示，隨系統售我的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）中的M57單體彈頭，專打中共港內大型兩棲輸具或油彈庫，或將迫使中共因此而將重要犯台兵力後撤避險。

梅復興今在臉書發文表示，這次美售我最受矚目的兩項武器屬隨「海馬斯」機動火箭系統（HIMARS）出售的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）以及供空軍戰機攜載發射的AGM-84H「距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）。

他說，雖然這次大眾似乎都把注意力放在「海馬斯」機動火箭系統可搭配射程300公里的ATACMS地對地飛彈上，但當初國軍建案採購HIMARS的最主要任務需求，卻是「跨區火力支援」。其邏輯為，分散部署在全島不同戰區各處的HIMARS可利用各型不同的火箭彈種或戰術地對地飛彈，對共軍登陸的灘岸迅速實施精準火力打擊以因應突發狀況，而不一定需要調派兵力兼程趕往、甚至跨區增援。此外，由於HIMARS可使用各種不同射程的精準導引火箭彈，包括射程70公里左右的M30系列火箭，因此亦可從臺灣本島四十、五十公里內陸掩蔽區，直接接戰濱海區的共軍兩棲船團泊地換乘作業以及爾後的兩棲登陸車等舟波突擊階段。

他表示，雖然中科院也在為國造的雷霆二千系統研發新型增程火箭，但HIMARS經實戰驗證、性能達標、多國採用、後續衍生精進彈種選擇多樣等等優點顯然都是政府還是同意了優先引進少量HIMARS以迅速建立可恃戰力的考慮因素。這次通告雖未出售其他類型的彈種，然由於軍售案內容含有54枚LCRRPR訓練火箭彈，可見陸軍亦有引進其他火箭彈的規劃。

梅復興表示，前述都符合我方「整體防衛構想」（ODC）所主張的濱海「濱海決勝、灘岸殲敵」作戰構想，更與美方多年來所建議 以陸基能力為主軸)的非對稱防禦概念吻合。此外，因是透過直接外購以迅速建立戰力，而不是一味等候中科院可能需時較久的自行研發成果，更適於應對近期之威脅，故順利獲得美方支持。

梅復興表示，值得指出的是，美國這次出售的ATACMS地對地戰術飛彈係屬 M57單體彈頭（unitary warhead）型，而M57其實是使用跟此次也出售的魚叉飛彈相同的WDU-18/B彈頭。該彈頭名為500磅級，但實際重量僅488磅（222公斤），以鈦合金鍛造，且拜其形狀與結構強度之賜，可穿透至少與其自身直徑相當的硬外殼（如鋼固水泥或船殼鋼板等）。這次釋出的ATACMS據判應為Block IV型，其整合式GSP/慣性導引系統精度可達圓形公算誤差(CEP)10公尺。

梅復興表示，美方優先提供這種彈型，顯係主要針對反制中共在港內之高價值目標，尤其大型兩棲輸具，如：071型綜合登陸艦、075型兩棲攻擊艦等與運載登陸部隊所需後勤物資的艦船等。M57彈也可用於打擊較大型的固定，例如油彈廠庫或通觀設施等。

他列出：以下是共軍在臺海當面一些主要基地與我方控制地區之相對距離：

三都澳/寧德： 距離臺北257公里

溫州： 距離馬祖219公里

汕頭： 距離馬公約250公里

漳州： 距離馬公約230公里

舟山： 距離臺北約555公里

寧波： 距離臺北約537 公里

湛江： 距離高雄1033公里

他說，如果ATACMS僅部署在臺灣本島，那打擊範圍基本上只能限於福建沿海。若前進部署至外島，則或可涵蓋浙江之部分地區。

梅復興表示，ATACMS的彈道路徑以及3馬赫級的末端攻擊速度，會比次音速級的魚叉及SLAM-ER巡航式飛彈具有更佳的突防性能。至少也會因共軍未來必須同時兼顧應付彈道與巡航飛彈之威脅而增加其基地防空的複雜性、困難度與資源投入。

他表示，共軍當然可以把兩棲艦艇部署在ATACMS的射程範圍之外，譬如在浙江舟山或廣東湛江，但那相對於將登陸輸具部署在福建前線，航渡時間就需加倍。更重要的是，那會給予我們更多的截擊時空裕度，拓展我方的反應時間與接戰空間（battlespace）。若而中共真的因此而將重要犯臺兵力後撤避險，那此次軍售所提供的這些能力也就達成其戰略目的了。

飛彈 火箭 中共

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