影／重型甲車罕見駛上街頭如迷你版閱兵 屏東民眾爭睹

空軍F-5E戰機因發動機失效墜海，外界批評戰機老舊。這批F-5E戰機是台灣在1970年代與美國合作，自行組裝生產的第一批噴射戰鬥機，為台灣航空工業打下基礎，才有日後的經國號戰機設計組裝生產。行政院長蔣經國高瞻遠矚，推動美方協助我建立飛機組裝能量，加上參謀總長賴名湯堅持台灣組裝生產戰機，催生1974年10月30日第一架F-5E在台中出廠。

2020-11-03 11:58