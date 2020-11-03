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影／重型甲車罕見駛上街頭如迷你版閱兵 屏東民眾爭睹
第四作戰區第2天「第4季戰備周」今天展開，國軍八軍團為確保部隊戰力完整，陸軍機步333旅聯兵旅、43砲防空營上午執行城鄉的「機動間主戰裝備戰力防護」演練，操演部隊以戰術機動移往屏東各戰術位置，包括T74機槍悍馬車、八輪甲車、CM21戰車和榭樹飛彈車等重裝備，罕見駛出營區駛上馬路，佳冬鄉萬隆國小師生揮舞國旗，為參演官兵加油打氣。
屏東縣枋寮鄉和佳冬鄉今天出現戰車、甲車開上街頭的特別景象，這是國軍第4季戰備任務訓練實兵演練，由憲兵和警方交管前導下，延著省道和縣道駛往各戰術位置，轟隆的引擎聲引起民眾好奇停看；機步333旅配合第四季戰備任務訓練實施戰術機動，車隊上午駛出萬金營區經過佳冬萬隆國小時，師生拿著國旗用力揮舞，高喊「國軍加油」，軍人對小朋友比讚，敬禮回報。
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