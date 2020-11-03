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因應美選可能台海局勢？ 警6日將公布最新防空設施統計

聯合報 / 記者程平/台北即時報導
立法院內防空避難設備告示。 記者季相儒／攝影
立法院內防空避難設備告示。 記者季相儒／攝影

警政署將在6日公布最新防空疏散避難設施統計，全台共計11萬9093處經主管建築機關核定的防空避難設備，相較於去年11萬7669處，增加了1424處。只不過，警政署臨時公布最新防空疏散避難設施統計，讓國民黨立委陳玉珍質疑，這是在因應3日美國總統大選後，兩岸可能產生的局勢演變。

美國總統投票今天舉行，但未來四年的白宮主人是誰，恐怕還有得吵，也因此會牽動台海局勢穩定。

陳玉珍說，蔡英文總統周六緊急召開國安會議，警政署隨後立即下令所屬要開設應變指揮所，針對民防組織做防空避難的準備，很明顯是要因應美國大選後的不確定因素，會提升台海的局勢可能的演變，警政署才會突然要在6日臨時公布防空避難所最新統計。

雖然警政署向陳玉珍辦公室澄清，6日臨時公布最新統計是因為這個會期被立委質詢相關議題，作為加強宣導的改進作為。不過陳玉珍辦公室仍質疑，往年要隔年2月才彙整的全年統計資料，今年卻在美選後就整理，時間點太過巧合。

陳玉珍說，除了公布統計數字，主管機關更應該讓民眾有概念，一旦遇到空襲等緊急狀況，哪裡才是有所準備的就近避難安全處所。陳玉珍說，大陸的北京、寧波、海南，最近都在教育當地民眾急難應變準備，雖然沒有說是為了戰爭，但如果兩岸發生戰爭，台灣民眾很可能要直接面對，如果政府現在要民眾開始準備戰備物資，必然會造成恐慌，這會是政府的兩難。

前軍系立委帥化民則是質疑，光是有防空處所的數字沒有用，防空設施還要看抗炸能力，台灣真正安全的地方在捷運，一般建築過去有很多不耐震建物或是海砂屋，地下室能不能抗炸，政府有再清查嗎?恐怕還要建築結構技師再認證。

帥化民說，解放軍若發動轟炸機空襲，當然會先設定軍事目標攻擊，不會刻意針對民宅。但帥化民質疑，如果發生偏差誤炸，又剛好是延遲信管型的炸彈攻擊，炸彈直接穿透建物到地下室才引爆，一般建物的地下室能承受嗎?

陳玉珍 帥化民

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