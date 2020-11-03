國防部：空軍F-5戰機機務正常 零附件全球可買

國防部表示，針對10月29日墜機事件展開的F-5機隊特檢，空軍10月29日已律定機隊45架機執行發動機系、逃生系及燃油系等9項檢查，配合維修能量及飛訓任務考量，第一階段規劃34架可於11月13日完成檢查。目前已完成11架機，情況均正常，第二階段11架配合全機銹蝕檢查等計畫性工作執行。國防部宣稱，戰機維保所需器材可由全球市場管道籌購獲得無虞。相關維修預算適足，可維持運作。

立法院外交及國防委員會4日將就國防部主管收支機密及公開部分預算進行詢答，其中特別要求空軍說明F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規劃。

針對空軍F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規劃，國防部表示，我國F-5型機自民國63至75年分批獲得，共有308架，分別部署於全軍五個聯隊，後續空軍依機隊壽期管理、飛

機服役狀況及結合新一代主力戰機引進，至民國92年逐步汰除共201架，而後於民國98至105年為節約裝備維護及人力成本，再汰除61架，由原五個聯隊逐次遞減至一個台東聯隊，僅保留機務情況佳、飛行時數低的46架飛機 。

國防部表示，目前現役46架F-5飛機分別部署於台東基地39架及花蓮基地7架，期間經原廠諾斯洛普．格魯曼公司執行材料評估測試以及83至89年完成結構強化作業後，機身壽限上 F-5E單座機可達1萬4779小時、F-5F雙座機則可達3萬小時，目前機隊平均鐘點7825小時，符合技令壽限規範，另F-5型機仍在全球26國服役，包含美國仍屬現役機種。

國防部表示，F-5後勤維修上，在諾格等原廠技術移轉後，空軍第一、三指部及二指部國有民營專案等專業工廠均已分別建立「機體結構」、「航電通導 」 及 「發動機」等各系統完整廠級維修能量。機體結構也由諾格廠等原廠執行技術移轉，由一指部及二指部執行國有民營專案、亞航公司具備機體結構、液壓及電器等組件修理能量；航電通導也由諾格廠等原廠執行技術移轉，由第一指部具備航電、通導及軍械等修理能量 。

而在發動機部分，則由奇異公司（GE公司）等原廠執行技術移轉，由第三指部具備發動機翻修及零組件全能量修理 。

在F-5零附件籌補方面，國防部表示，目前各系統組件維修能量均可滿足機隊運作，有關零附件籌補，由美軍軍購、中科院委製、長榮公司發動機開口式採購契約及國內民間航太產業如：亞航、漢翔公司等多元管道籌補辦理新品採購及研製，另查證諾格廠官方網站目前有美國、泰國及約旦等26國仍持續使用F-5型系列飛機，維保所需器材可由全球市場管道 籌購獲得無虞。相關維修預算適足，可維持運作。

而針對1029事件F-5特檢情況，國防部說，因應此事件，10月29日已律定機隊45架機執行發動機系、逃生系及燃油系等9項檢查，配合維修能量及飛訓任務考量，第一階段規劃34架 可於11月13日完成檢查 目前已完成11架機 情況均正常，第二階段11架配合全機銹蝕檢查等計畫性工作執行。