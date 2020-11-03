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影／雲豹甲車開上台中街頭 小學生拿國旗喊加油
國軍演習，今天有雲豹甲車開上台中市后里區街頭，眼鏡蛇直升機也飛過，月眉國小數十位小學生，拿著國旗對國軍喊加油，甲車上的軍人比讚敬禮回應。
台中市后里區今天出現多輛雲豹甲車開上街頭的特別景象，這是國軍第4季戰備任務訓練實兵演練，9輛雲豹甲車，由憲兵和警方交管前導下，開上街頭，引起許多民眾好奇停看。
甲車車隊經過后里區月眉國小時，師生拿著國旗用力揮舞，喊「國軍加油」，甲車上的軍人對小朋友們比讚，敬禮回報。
軍方表示，演習視同作戰， 昨天開始展開國軍第4季戰備任務訓練，讓軍人隨時保有敵情觀念下進行操演，甲車上街頭，結合城鎮演練。
今天早上9輛雲豹甲車從后里的基地開出，沿途經過后里道路，警方和憲兵車輛在前後方引導，9輛雲豹甲車車隊陸續經過道路，許多民眾好奇拍照，也感受到軍方演習的震撼。
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