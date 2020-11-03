快訊

照大腸鏡前3天的低渣飲食怎麼吃？一張圖表教你判斷

假面甜心？美女議員林穎孟遭控刁難生理假、詐領補助款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雲豹甲車開上台中街頭 小學生拿國旗喊加油

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區月眉國小學生拿國旗喊國軍加油。圖/軍方提供
台中市后里區月眉國小學生拿國旗喊國軍加油。圖/軍方提供

國軍演習，今天有雲豹甲車開上台中市后里區街頭，眼鏡蛇直升機也飛過，月眉國小數十位小學生，拿著國旗對國軍喊加油，甲車上的軍人比讚敬禮回應。

台中市后里區今天出現多輛雲豹甲車開上街頭的特別景象，這是國軍第4季戰備任務訓練實兵演練，9輛雲豹甲車，由憲兵和警方交管前導下，開上街頭，引起許多民眾好奇停看。

甲車車隊經過后里區月眉國小時，師生拿著國旗用力揮舞，喊「國軍加油」，甲車上的軍人對小朋友們比讚，敬禮回報。

軍方表示，演習視同作戰， 昨天開始展開國軍第4季戰備任務訓練，讓軍人隨時保有敵情觀念下進行操演，甲車上街頭，結合城鎮演練。

今天早上9輛雲豹甲車從后里的基地開出，沿途經過后里道路，警方和憲兵車輛在前後方引導，9輛雲豹甲車車隊陸續經過道路，許多民眾好奇拍照，也感受到軍方演習的震撼。

台中市后里區月眉國小學生拿國旗喊國軍加油。圖/軍方提供
台中市后里區月眉國小學生拿國旗喊國軍加油。圖/軍方提供
台中市后里區月眉國小學生拿國旗喊國軍加油。圖/軍方提供
台中市后里區月眉國小學生拿國旗喊國軍加油。圖/軍方提供

國軍 演習 軍人

延伸閱讀

國慶沒插國旗 藍議員：擬推自治條例規定

影／播國歌沒起立…少女遭婦怒斥「不夠愛國」 扯頭髮甩巴掌

影／南投學生路旁舉國旗為國軍加油 裝甲車官兵敬禮回應

雲豹甲車變身工程車吸睛 發想營長：我們是變型金剛！

相關新聞

國防部：空軍F-5戰機機務正常 零附件全球可買

國防部表示，針對10月29日墜機事件展開的F-5機隊特檢，空軍10月29日已律定機隊45架機執行發動機系、逃生系及燃油系...

影／雲豹甲車開上台中街頭 小學生拿國旗喊加油

國軍演習，今天有雲豹甲車開上台中市后里區街頭，眼鏡蛇直升機也飛過，月眉國小數十位小學生，拿著國旗對國軍喊加油，甲車上的軍...

國防部：113年生產45架勇鷹 33架部署志航

勇鷹高級教練機未來將取代F-5部訓機，國防部今天表示，F-5預計113年第4季完成汰除，另勇鷹高教機同年就能完成45架生...

影／戰備周隆隆巨響！ 陸軍重武裝從萬金營出發

第四作戰區進入第2天「第4季戰備周」，八軍團為確保部隊戰力完整，陸軍機步333旅於今天上午執行「機動間主戰裝備戰力防護」...

美將售台MQ-9無人機 嚴德發：待通知後編列預算

媒體報導，美國擬出售台灣4架MQ-9無人機案，軍售金額為6億美元。國防部長嚴德發今天表示，這是美方第一次供售盟國，目前尚...

影／國軍實兵演練 9輛雲豹甲車開上后里街頭

台中市后里區今天出現多輛雲豹甲車開上街頭的特別景象，這是國軍第4季戰備任務訓練實兵演練，9輛雲豹甲車，由憲兵和警方交管前...

急開國安會議兩岸緊張 嚴德發：總統指示國軍提高警覺

蔡英文總統上周六上午召開國安高層會議，引發各界對於兩岸情勢瀕臨戰爭邊緣揣測。國防部長嚴德發上午受訪時表示，當天會議主要是...

路透：美本周可能宣布售台4架無人機 總價171億元

路透引述知情人士指出，美國國務院即將批准對台灣出售四架海上衛士無人偵察機，金額達6億美元（約新台幣171億元），可望本周...

美售台灣4架無人機 已在國會進入最後批准階段

消息人士今天透露，美國出售台灣4架精密的無人機案，已在國會通過一道關鍵門檻，進入了最後批准階段。這項軍售案可能會使美國與...

9月以來最高紀錄…共機闖我西南空域 單日8架次

國防部發布共機動態，昨天共有八架次戰機、電偵機等進入我西南防空識別區（ＡＤＩＺ），創下近期單日共機進入同一空域架次最高紀...

提升作戰能力 陸軍八軍團今起進行5天實兵演練

中共軍機不斷擾台，為提升整體防衛作戰能力，陸軍第八軍團展開「第四季戰備任務訓練實兵演練」，今天起進行5天4夜的實兵演練，...

F-5戰機高齡 立委主張考慮全面換裝彈射椅

空軍一架F-5E戰機日前在台東發生墜海事故，折損一名年輕飛官性命。國民黨外交及國防委員會立委陳以信主張，我國F-5型戰機...

熱門新聞

民進黨每個人都拿過阿扁錢？ 扁：沒拿過的出聲一下

朝野交鋒8小時 決議營養午餐契約書不必載明瘦肉精

F-5機隊零附件全靠空軍找商源 兩度求援美方遭已讀不回

蘇貞昌治安會報一年未開 江啟臣：依法開或許憾事就不會發生

柯文哲再嗆蘇貞昌極傲慢惡霸 批陳吉仲典型不負責

扁與趙少康對談網路播出踩紅線？ 中監：蒐集影片瞭解中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。