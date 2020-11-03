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急開國安會議兩岸緊張 嚴德發：總統指示國軍提高警覺

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

蔡英文總統上周六上午召開國安高層會議，引發各界對於兩岸情勢瀕臨戰爭邊緣揣測。國防部長嚴德發上午受訪時表示，當天會議主要是針對美國總統大選國軍的應處作為作討論，國軍都已經完成相關的整備，請國人放心。

嚴德發指出，美國總統大選對區域情勢、美中關係都會有一定程度影響，但不論情勢如何改變，中共窮兵黷武的本質、對區域情勢威脅，以及不放棄對台使用武力的宣示，這些都不會因為美國政權有任何的變化而改變。

嚴德發說，蔡總統指示國軍要提高警覺，加強相關整備，包含對台海周邊區域情勢的掌握，更重要的是要求國軍要做好應處、應變相關的整備工作；而目前國軍也都已經完成相關的整備，跟國人報告，請國人放心。

至於昨天共機再度侵擾我西南空域，嚴德發表示，目前掌握8架共機的是在台海周邊針對我方，以及外國機艦常常進出我們的西南海空域、巴士海峽做演訓，當然也疲勞我方空軍兵力，壓縮我方訓練空域。

嚴德發說，譴責中共一再破壞台海區域的安全穩定現狀，希望中共能對區域安全情勢盡一份心力，與我方共同做出貢獻，不要引起台灣2300萬同胞反感。

今傳出台灣將再跟美國採購4架MQ-9偵查無人機，嚴德發指出，我方對美提出8架次需求信函後，美方也按照程序來走，目前為止還沒接獲正式通知；等接獲正式通知後，會編到後續年度國防預算送立法院來審議，核定後再按計畫執行。

嚴德發說，感謝美方在台灣關係法與六項保證下，支持我方在整個區域穩定、安全所做的貢獻。

嚴德發 國軍 台海

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