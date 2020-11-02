新造巡防艇航抵蘇澳 強化水砲射程逾60公尺

川普競選連任吃緊，所以老早就已做好規劃，使出渾身解數來抬拉選情。而積極推動類似航太國防這樣少數仍是「美國製造」的產業出口，不僅是川普政府的基本方針，也是此次大選藉提振經濟數據來刷亮政績的策略之一。事實上，當年老布希1992年在競選連任時，宣布對台灣出售150架F-16戰鬥機亦是出於類似的考慮。

2020-11-02 13:45