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新造巡防艇航抵蘇澳 強化水砲射程逾60公尺

中央社 / 宜蘭縣2日電

海巡署艦隊分署一艘新造35噸級巡防艇，今天加入蘇澳海巡隊執勤陣容，除最高航速可達45節（時速約83公里），也特別強化消防滅火功能的高壓水砲，最大射程超過60公尺。

海洋委員會海巡署艦隊分署今天表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造新一代的海上執法艦隊，其中35噸級巡防艇預計建造52艘，第6艘「PP-3587」艇於10月29日完成驗收交船後，今天下午航抵蘇澳，加入蘇澳海巡隊執勤陣容，為宜蘭近岸違規執法、海域搜救注入強心針，提升海巡執勤強度與救生救難能量。

艦隊分署表示，新造35噸級巡防艇採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節、續航力達600浬，可延長滯海執勤時間；另特別強化消防滅火功能的高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每小時約為70公秉（7萬公升）、最大射程超過60公尺，用於執行海上救難任務時更能發揮優勢功能。

海巡署 蘇澳

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