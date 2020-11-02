新造巡防艇航抵蘇澳 強化水砲射程逾60公尺
海巡署艦隊分署一艘新造35噸級巡防艇，今天加入蘇澳海巡隊執勤陣容，除最高航速可達45節（時速約83公里），也特別強化消防滅火功能的高壓水砲，最大射程超過60公尺。
海洋委員會海巡署艦隊分署今天表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造新一代的海上執法艦隊，其中35噸級巡防艇預計建造52艘，第6艘「PP-3587」艇於10月29日完成驗收交船後，今天下午航抵蘇澳，加入蘇澳海巡隊執勤陣容，為宜蘭近岸違規執法、海域搜救注入強心針，提升海巡執勤強度與救生救難能量。
艦隊分署表示，新造35噸級巡防艇採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節、續航力達600浬，可延長滯海執勤時間；另特別強化消防滅火功能的高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每小時約為70公秉（7萬公升）、最大射程超過60公尺，用於執行海上救難任務時更能發揮優勢功能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言