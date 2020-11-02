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敵機真打來躲哪裡？ 警政署12圖揭「空襲避難正確步驟」

聯合新聞網 / 綜合報導
警政署揭露遇到空襲時該躲去哪裡。圖／取自臉書
警政署揭露遇到空襲時該躲去哪裡。圖／取自臉書

近日大陸軍機頻頻擾台，引發國人憂心兩岸戰爭再度爆發。內政部警政署以「吉卜力梗圖」幽默詼諧呈現「當空襲來了該去哪裡避難？」警政署指出，戰爭時聽到空襲警報，可躲進貼有黃色標誌牌的地下室避難，民眾可線上查詢各轄區地址、地圖瀏覽、APP查詢。

警政署民防管制指揮所在臉書專頁貼出12張圖片，說明「當敵機來襲時，要去哪裡避難？」警政署以吉卜力梗圖表示，「不用走鋼索，也不是躲到浴池，更不需要帶上所有家當搬家撤離」。

警政署指出，若遇到空襲警報時，就躲進貼有黃色標誌牌的地下室，黃色標誌牌為防空避難設備，寫有總容量、配置等資訊，這些防空避難設備均依照建築法經過主管建築機關核定通過。

警政署揭露遇到空襲時該躲去哪裡。圖／取自臉書
警政署揭露遇到空襲時該躲去哪裡。圖／取自臉書

警政署表示，相關資訊將被網路化，中央及各地方警察機關同步辦理，警察局各分局將於警政署官網公布各轄區地址、地圖瀏覽、APP查詢等，中央機關再將全國資料上傳內政部地理資訊圖資雲平台。

警政署指出，預計自11月6日起，國人可至各警察局(分局)官網「防空疏散避難專區」內查詢各里防空避難設備地址。11月20日後，將公告各里防空避難設備位置地圖。以新北市為例，新北市政府警察局上月28日已公佈各區分局防空疏散避難設施地址

考量圖資平臺數據限制，未來全國資料將於內政部「地理資訊圖資雲服務平臺(TGOS)」提供瀏覽。手機APP部分，各警察局及警政署刻正同步研議以最方便國人點閱方式辦理。

警察 空襲 內政部 吉卜力

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