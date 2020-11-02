飛官殉職留下1歲獨生女 朱冠甍妻貼黑白照悲喊「女兒想你」

空軍F-5E戰機上周四墜海，飛行員朱冠甍殉職，留下剛滿一歲的獨生女。朱冠甍的妻子昨天PO出他們父女合影的黑白照，流露出對丈夫的思念之情。

空軍F-5E戰機上月29日從台東志航基地起飛進行訓練時發生意外，戰機駕駛上尉朱冠甍在墜海前彈射跳傘失事身亡，留下妻子以及剛滿一歲的女兒。

朱冠甍的妻子1日晚間在Instagram PO出一張朱冠甍抱著女兒開懷大笑的照片，寫道：「把拔，以巴（女兒小名）想你了…」，流露出滿滿對老公的思念。

網友紛紛留言打氣：「以巴媽咪加油」、「雖然不認識你們，但真的很想留言給妳們打氣」、「把拔只是提前先飛去很遠的地方，以後就會見面了」。

朱冠甍29日殉職，空軍在台東殯儀館設置靈堂供各界弔唁，同袍抱著朱冠甍剛滿週歲的獨生女，看著生活剪影。同事指著朱冠甍彈電吉他的照片說，「這是爸爸」；朱冠甍的女兒也跟著伸手觸摸遺照，她牙牙學語地喊「爸爸」，讓一旁同事再也忍不住落淚。