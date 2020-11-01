披露裝備偽裝技巧 國防部：彰顯軍民同心守護家園意志

國軍北部、花東作戰區日前實施第四季戰備任務演練，披露部分部隊偽裝措施，國防部今天表示，戰備訓練戰力保存措施，屬平時訓練，無洩密之虞。而媒體披露是「充分彰顯軍民同心，共同守護家園的意志」。

國軍第4季戰備任務演練日前在北部及花東地區實施「戰備訓練周」演訓，台北市議員羅智強今天在臉書貼文稱，操演不僅公開假戰車、假大砲，甚至公開「改裝車」，還表示這些動作都是為了欺敵。國防部發新聞稿公開國軍的欺敵戰術，這就好比，孔明告訴曹操他的草船要來借箭了。

羅智強藉此批評，民進黨是世界軍事史上第一個把「怎麼欺敵」拿來作新聞操作的，軍事機密變成新聞。

國防部今（1）天回應表示，國軍秉持「仗怎麼打，部隊就怎麼訓」的要求，戮力戰訓任務不懈怠，期間作戰區內熱情民眾提供官兵各項協助，媒體並正面報導，充分彰顯軍民同心，共同守護家園的意志。

國防部指出，「戰力保存」為防衛作戰基礎，部隊結合現地、橋樑、涵洞、廠房及地下化設施等民間堅固建物，並運用現地偽裝資材、欺敵等防護手段，求精求實、從嚴從難訓練；但「欺敵」手段或方式，並非一成不變，而時時隨戰況變化，因時、因地、因敵情、因作戰任務，運用多重手段欺騙敵人，達到安全防護為主要目的。