F5-E三年內汰換 專家籲國軍按部就班

國防部長嚴德發已承諾在三年內淘汰F5-E機型，專家對此表達不同看法。國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲表示，多國空軍仍在使用F5-E戰機，就此報廢有些可惜，國防安全研究院助理研究員舒孝煌則提出國軍需要時間適應即將取代F5-E的「勇鷹新式高教機」，準備作業不可躁進。

F-5E是否仍堪用？

戰機事故一出，大多數人的疑慮都是：「為何40年以上的舊機型仍然服役？」據了解，現今的F-5E型號戰機自從90年代引進新機種後，用途就轉為新進飛行員的訓練和部分對地打擊任務的分擔，截至今年十月，仍現役的F-5E戰機有33架，均分佈在台東、花蓮兩地空軍基地。

過去44年間，F5-E型號共發生30次重大事故，其中24名飛官殉職，總飛行時數與台灣相差不遠的新加坡卻僅發生過2起F5-E飛安事件，雖然任務性質未必相同，但比例仍十分懸殊。

同樣使用F5系列作為教練機的美國，更計畫將使用F5系列戰機到2040年，機齡與安全問題顯然不能畫上等號，也令人更納悶台灣戰機的飛安出了什麼問題？

戰機尚存使用餘地

國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲受訪表示，戰機除役後大多有三種用途，一是移至博物館、公園等地陳列，也可能直接拆解報廢或是援贈其他國家。他也認為F5-E戰機仍然有使用空間，若就此報廢太可惜。

蘇紫雲建議，可以參考美國做法，改良F5-E戰機的彈射椅，增加其安全性，同時升級部分航件，如此，再用個十五年不是問題。現今F5-E戰機的價值在於操作成本低，不到F-16戰機的一半，除了作為假想敵中隊使用外，也可以用來攔截近日頻繁越界的中國軍機，對未來應對中國的騷擾來說十分實用。

國軍不宜操之過急

針對國軍承諾在三至四年內全面汰換F5-E、F5-F系列機型，國防安全研究院助理研究員舒孝煌表示，過去對F5系列戰機就有過升級或延壽的考量，但因為國際處境和升級後的效應有限等因素而沒有實現。

舒孝煌建議，國軍決策不該受媒體和輿論左右，各方面都需要按照既定時程和規劃執行，勇鷹新式高教機對國軍來說是全新種類的教練機，相較現役的F5-E、AT-3屬於機械傳動機型，勇鷹和IDF的電腦控制系統較為相似，訓練方式和操作系統勢必需要時間適應和調整，因此必須按部就班汰換。

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