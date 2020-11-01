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星期天也來擾亂 共軍運八偵察機進入我西南空域ADIZ
國防部發布共機動態，1架運8技術偵察機今(1)日星期天上午進入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；這是9月16日國防部公布共機動態以來，共機第31度擾台，也是11月第一次紀錄。
國防部昨日於官網「即時軍事動態」專區，發布今天共機動態相關資訊。
根據國防部10月統計資料，共軍派遣各型不同偵蒐機型進入我西南空域防空別區活動，除7日為空警500預警機、9日為1架運8、1架運9、20日的空警500、運9、運8，26日的運8反潛機、運8技術偵察機，27日運8遠干機，28日的運9通信對抗機、運8遠干機、29日的運9通信對抗機，以及30日的運8電偵機、運8遠干機、運8技術偵察機3架共機外，其餘25日、21日、17日、16日、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ。
此外，國防部長嚴德發、副參謀總長丘樹華10月22日曾在立法院證實，共軍有1架無人機入侵台灣西南ADIZ，但並未由國防部正式公布於官網。
根據國防部9月公布的情資，29日、23日、22日及21日分別有兩架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共兩架轟6機、12架殲16機、兩架殲11機，兩架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線；9月18日有兩架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中有12架逾越海峽中線；16日則有兩架次運8反潛機入侵台灣西南ADIZ。
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