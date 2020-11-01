國軍公開欺敵戰術 羅智強：民進黨是怕老共不知？

國軍第4季戰備任務演練日前在北部及花東地區實施「戰備訓練周」演訓，不僅公開假戰車、假大砲，甚至公開「改裝車」，還表示這些動作都是為了欺敵。台北市議員羅智強今天在臉書提到，國防部發新聞稿公開國軍的欺敵戰術，這就好比，孔明告訴曹操他的草船要來借箭了。

羅智強問，「請問這箭還借的到？這敵還欺的了？」

羅智強說，國防戰備週，國防部把國軍的偽裝工法，發新聞稿給各大媒體，民進黨大概是怕老共不知道，原來裝甲車會漆成與水泥牆同色，原來家樂福旁的破陣地是假的、原來勇虎戰車是藏在廢五金裡、原來雲豹八輪甲車是用夾板改變外型。

羅說，世界軍事史上，第一個把「怎麼欺敵」拿來新聞操作的，就是民進黨了，軍事機密變成新聞素材，他相信國軍高層也很無奈，民進黨現在是「置入性行銷」治國，上將講的話，有側翼公關公司的小編大嗎？