快訊

女大學生險被擄走 台南警察局督察室證實：未開三聯單將懲處

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後備部隊只能撿淘汰軍服 國防部：明年起籌補戰鬥個裝

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍今年漢光演習實兵操演在台中甲南海灘實施 「聯合反登陸作戰」操演中 ，擴編動員「同心31號演習」的後備砲兵營，首次操作105公厘榴彈砲實彈射擊。圖／軍聞社
國軍今年漢光演習實兵操演在台中甲南海灘實施 「聯合反登陸作戰」操演中 ，擴編動員「同心31號演習」的後備砲兵營，首次操作105公厘榴彈砲實彈射擊。圖／軍聞社

國軍宣示要強化後備部隊戰力，但後備部隊只能撿部隊淘汰的迷彩服，「穿著舊式迷彩服與防彈背心，戴著M1鋼盔，拿T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，整體的水準還停留在上世紀中期」。國防部回應表示，將在111-115年起逐年編列相關預算籌獲戰鬥個裝，分批撥交編成後備部隊使用，但T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，仍是國軍制式武器，妥善率符合部頒標準，能發揮戰力，

國民黨立委楊瓊瓔向行政院提出書面質詢表示，在政府宣誓要強化後備戰力的大方向下，今年的漢光演習首度召集後備炮兵營，進行實彈射擊，讓外界看到後備軍人穿著舊式迷彩服與防彈背心，戴著M1鋼盔，拿T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，整體的水準還停留在上世紀中期。

她說，63甲式榴彈炮的火力不足、性能落伍。T65K2步槍則因為服役過久，性能堪慮，國軍才換裝新型的T91步槍。雖然這些武器在列入後備部隊的裝備庫存時，也一定有進行過性能檢整，只是落後的武器讓後備部隊無法對抗敵軍的精銳部隊，是無法否認的事實。早已問題重重的步槍，再整理以後，真的堪用嗎？

楊瓊瓔表示，在目前國際情勢轉變下，台灣又獲得了採購先進武器的機會，社會大眾也因為中國大陸的武力恫嚇，而希望強化國防實力。但即使恢復徵兵制，動員庫裡的武器裝備如此老舊落伍，又有何用？國軍部隊裡還有大批的老舊武器，急需立刻汰換，或進行性能重建與升級。政府在強調要「常後一體」時，也必需正視常備與後備部隊在裝備上的巨大差距，才能盡量避免國人所不願意看到的意外再度發生。

國防部表示，國軍常備部隊「數位迷彩服」於107年全面完成換裝，原「舊式迷彩服」撥交後備部隊使用，以達物盡其用、撙節預算之目的，後續依「舊式迷彩服」耗用情況及「數位迷彩服」籌補裕度，編列相關預算籌獲「數位迷彩服」，並依部隊編成期程，自111-115年起逐年分批撥交編成部隊使用；另為改善後備部隊防彈背心及鋼盔老舊問題，採建案籌補方式於111-115年分年獲得換裝戰鬥個裝，優先撥發第一類型部隊使用。

國防部並指出，T91步槍、65系列步槍及105榴砲均屬國軍現役武器裝備，現國軍常備部隊T91步槍主要撥發地面戰鬥部隊、戰鬥支援部隊及外(離)島地區單位，其餘單位及後備部隊均使用65系列步槍，另陸軍常備部隊配賦105榴砲單位計訓練中心、測考中心、地區指揮部、混砲營及外離島地區等單位，妥善率均達部頒標準；針對國軍各式火砲及輕兵器裝備，陸軍兵整中心及各級保修部隊均具備完整修能，可有效維持裝備妥善，發揮戰力。

國軍 國防部 漢光演習

延伸閱讀

22場黨慶+159場幹訓 藍黨務人士：備戰2022的必要整備

日媒：日美假想釣島防衛登無人島 欲牽制中國

4人同行1人免費！「金舌燒肉」吃到飽升級　韓式炸雞、部隊鍋免費無限吃

F-5E墜海 江啟臣籲國防部查明原因給家屬交代

相關新聞

陸軍蜂眼雷達移防東沙 反制共軍無人機與直升機

陸軍透過中科院採購十七套國造CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達，據了解，目前有五套移防外島部署，其中一套因應情...

後備部隊只能撿淘汰軍服 國防部：明年起籌補戰鬥個裝

國軍宣示要強化後備部隊戰力，但後備部隊只能撿部隊淘汰的迷彩服，「穿著舊式迷彩服與防彈背心，戴著M1鋼盔，拿T65K2步槍...

陸軍接收鷹式飛彈搜索雷達 野戰防空預警延伸至百公里

據證實，空軍正以專案形式，由中科院整合機動式相位雷達車，更換鷹式飛彈的MPQ-50脈衝搜索雷達等裝備，而三個鷹式連汰換下...

影／展現國造無人機實力 200架群飛秀出傲人圖型振人心

兩岸關係緊張，中共戰機不斷繞台，台東志航基地F-5E戰機失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職，國防科技自主引發國人高度關注，...

勇鷹高教機提前量產接替F-5？軍方：明年3月起戰測

台東志航基地一架F-5E戰機墜毀，折損一名飛官，外界呼籲新式高教機應趕工提前量產，加快接替F-5機隊部訓機的任務，讓高齡...

總統弔唁F-5E殉職飛官 朱母：飛官妻小最辛苦

Ｆ-５Ｅ單座戰機飛官朱冠甍殉職，蔡英文總統、副總統賴清德昨天先後到台東弔唁。朱母紅著眼眶說，「飛官的妻小最辛苦」，蔡英文...

共機運8機又來 9月中以來已擾台達30次

空軍今天發布共機動態，共機1架運8反潛機今侵犯台灣西南防空識別區，空軍均派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；這...

F-5E墜海意外 蔡總統前往台東探視家屬

空軍第七聯隊志航基地一架F-5E戰機29日失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。蔡英文總統今天上午主持完國安高層會議之後，隨...

蔡英文總統今悼念殉職飛官 朱母：飛官的妻兒最辛苦了

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機29日失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。蔡英文總統今天到台東市立殯儀館靈堂悼念飛官。朱母...

F-5E失事因國機國造延宕？馬英九：1年5災變才該檢討

空軍F-5E戰機失事，引爆藍綠陣營是否該推動國機國造政策論辯。前總統馬英九表示，當初任內未拍板要推動「國機國造」，主要是...

失事F-5E戰機最後畫面曝光！飛官試圖控制 戰機飛很低

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機29日失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。軍方持續進行失事調查的同時，今天有民眾提供監視器...

三軍聯合婚禮 陸軍首見2對同婚

三軍聯合婚禮昨天「異地同日」登場。陸軍在桃園市龍潭大漢營區舉辦志願役官兵聯合婚禮，共188對新人，在親友、同袍見證下，互...

熱門新聞

女大生棄屍高雄 王淺秋諷「高雄沒市長」陳其邁回應了

確診人數突破百萬！政策大轉彎 英相強生宣布英格蘭二度封城

美大選前3天 華郵披露：蔡政府偏袒共和黨

蔡總統上午召開國安高層會議 總統府下午記者會說明

蔡總統召開國安高層會議 就五大面向作出裁示

英國確診突破100萬大關 英相宣布一個月禁足令

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。