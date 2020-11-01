後備部隊只能撿淘汰軍服 國防部：明年起籌補戰鬥個裝

國軍宣示要強化後備部隊戰力，但後備部隊只能撿部隊淘汰的迷彩服，「穿著舊式迷彩服與防彈背心，戴著M1鋼盔，拿T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，整體的水準還停留在上世紀中期」。國防部回應表示，將在111-115年起逐年編列相關預算籌獲戰鬥個裝，分批撥交編成後備部隊使用，但T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，仍是國軍制式武器，妥善率符合部頒標準，能發揮戰力，

國民黨立委楊瓊瓔向行政院提出書面質詢表示，在政府宣誓要強化後備戰力的大方向下，今年的漢光演習首度召集後備炮兵營，進行實彈射擊，讓外界看到後備軍人穿著舊式迷彩服與防彈背心，戴著M1鋼盔，拿T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，整體的水準還停留在上世紀中期。

她說，63甲式榴彈炮的火力不足、性能落伍。T65K2步槍則因為服役過久，性能堪慮，國軍才換裝新型的T91步槍。雖然這些武器在列入後備部隊的裝備庫存時，也一定有進行過性能檢整，只是落後的武器讓後備部隊無法對抗敵軍的精銳部隊，是無法否認的事實。早已問題重重的步槍，再整理以後，真的堪用嗎？

楊瓊瓔表示，在目前國際情勢轉變下，台灣又獲得了採購先進武器的機會，社會大眾也因為中國大陸的武力恫嚇，而希望強化國防實力。但即使恢復徵兵制，動員庫裡的武器裝備如此老舊落伍，又有何用？國軍部隊裡還有大批的老舊武器，急需立刻汰換，或進行性能重建與升級。政府在強調要「常後一體」時，也必需正視常備與後備部隊在裝備上的巨大差距，才能盡量避免國人所不願意看到的意外再度發生。

國防部表示，國軍常備部隊「數位迷彩服」於107年全面完成換裝，原「舊式迷彩服」撥交後備部隊使用，以達物盡其用、撙節預算之目的，後續依「舊式迷彩服」耗用情況及「數位迷彩服」籌補裕度，編列相關預算籌獲「數位迷彩服」，並依部隊編成期程，自111-115年起逐年分批撥交編成部隊使用；另為改善後備部隊防彈背心及鋼盔老舊問題，採建案籌補方式於111-115年分年獲得換裝戰鬥個裝，優先撥發第一類型部隊使用。

國防部並指出，T91步槍、65系列步槍及105榴砲均屬國軍現役武器裝備，現國軍常備部隊T91步槍主要撥發地面戰鬥部隊、戰鬥支援部隊及外(離)島地區單位，其餘單位及後備部隊均使用65系列步槍，另陸軍常備部隊配賦105榴砲單位計訓練中心、測考中心、地區指揮部、混砲營及外離島地區等單位，妥善率均達部頒標準；針對國軍各式火砲及輕兵器裝備，陸軍兵整中心及各級保修部隊均具備完整修能，可有效維持裝備妥善，發揮戰力。