陸軍蜂眼雷達移防東沙 反制共軍無人機與直升機

陸軍透過中科院採購十七套國造CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達，據了解，目前有五套移防外島部署，其中一套因應情勢部署東沙島，搭配海軍陸戰隊加強連的雙聯裝剌針飛彈，作為反直升機與無人機之用。

國造CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達，參酌天弓飛彈使用的長白相位雷達的技術，中科院首個能360度偵蒐目標國產的相列雷達，具有抗電子干擾的功能，射控雷達搜索距離為40公里，可同時追蹤八個以上的目標，且具備高度擴充性，可以導引鷹式、AIM-120地空飛彈與劍二陸射型，還具有掃描帶追縱（TWS）功能。

據了解，陸軍將五套蜂眼部署包括烏坵等外島防區，而由於東沙情勢勢張，其中一套蜂眼雷達，移防東沙島，作為反低空目標用途，有無飛彈裝備隨同登島不得而知，但可確認的是這套系統可協助導引登島「移地訓練」至今的海軍陸戰隊加強連配賦的雙聯裝剌針飛彈，作為反無人機、直升機低空目標之用，達到提前預警的目標。

因應情勢，東沙島目前除增駐海軍陸戰隊加強連外，海軍偵蒐大隊銳鳶無人機也登島部署，巡邏周邊海域。