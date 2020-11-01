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陸軍接收鷹式飛彈搜索雷達 野戰防空預警延伸至百公里

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍正以專案形式，由中科院整合機動式相位雷達車，更換鷹式飛彈的MPQ-50脈衝搜索雷達(圖左)等裝備。圖／本報資料照
空軍正以專案形式，由中科院整合機動式相位雷達車，更換鷹式飛彈的MPQ-50脈衝搜索雷達(圖左)等裝備。圖／本報資料照

據證實，空軍正以專案形式，由中科院整合機動式相位雷達車，更換鷹式飛彈的MPQ-50脈衝搜索雷達等裝備，而三個鷹式連汰換下來的搜索雷達，則將移交給北部六軍團、中部十軍團與南部八軍團所屬砲指部空營，鷹式搜索雷達有效距離均在100公里之譜，可強化軍團野戰防空預警效率。

空軍防空暨飛彈指揮部防空飛彈系統所屬鷹式飛彈連，每個發射連配屬一部AN/MPQ-50脈衝搜索雷達、一部AN/MPQ-55連續波搜索雷達、一部AN/MPQ-51測距雷達，這三套搜索照明車與連指揮控制車、信息協調中心車構連，後者指揮導控兩部AN/MPQ-57照明雷達、兩套發射系統控制車、6部3聯裝飛彈發射架。

據了解，空軍透過專案，藉由中科院野戰相位雷達技術，整合部分搜索與照明雷達功能，簡化鷹式飛彈雷達車序列，延伸搜索距離。而鷹式飛彈汰除下來堪用的搜索雷達，則移交軍團砲指部防空營，作為野戰預警之用。

飛彈 空軍 中科院

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