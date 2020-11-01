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勇鷹高教機提前量產接替F-5？軍方：明年3月起戰測

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍與漢翔目前正針對勇鷹原型機進行全系統測試，「順利的話」，預劃明年3月至11月才會進入戰術測試階段。記者洪哲政／攝影
空軍與漢翔目前正針對勇鷹原型機進行全系統測試，「順利的話」，預劃明年3月至11月才會進入戰術測試階段。記者洪哲政／攝影

台東志航基地一架F-5E戰機墜毀，折損一名飛官，外界呼籲新式高教機應趕工提前量產，加快接替F-5機隊部訓機的任務，讓高齡戰機退役。但據證實，空軍與漢翔目前正針對勇鷹原型機進行全系統測試，「順利的話」，預劃明年3月至11月才會進入戰術測試階段，這段期間「不能省」。唯一可以加速者，是支持漢翔就無涉構改的零部件預先籌措備料，但要接替F-5，緩不濟急。

立法院外交及國防委員會4日將就國防部主管收支機密及公開部分預算進行詢答，其中特別要求空軍說明F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規劃，近期外界也呼籲，新式高教機應趕工提前量產，加快接替F-5機隊部訓機的任務，讓高齡戰機退役。

官員表示，新式高教機戰術測評還沒這麼快，新型戰機測試量產前，須經系統測試，要進入到戰術階段，會有打擊、聯合、大小角度、通訊系統等與作戰有關行動科目。

官員說，空軍T-5高教機原型機「勇鷹」6月完成首飛後，空軍與漢翔公司測評隊目前正與空軍實施「初始操作測試和評估」（IOT&E），雖然漢翔曾經提出希望提前量產以解決疫情造成營收短絀的要求，但已遭空軍婉拒，必須一步一步來。要以高教機提前服役來解決F-5「高齡」問題，緩不濟急。

官員透露，按既定時程，高教機原型機目前在執行「全系統」測試，計畫須測至明年3月，3到11月才會進入戰術測評。而測試計畫書中的項目有上百項。

如現在原型機在天氣許可時，就升空測試「飛行包線」，進行高低空不同空域、速度飛行測試，如高低空快速飛行，當年「伍克振就是在低空飛行測試時殉職」。3到11月這個時程，「一定要照起工來作」，時程省不了。

但在漢翔而言，其可預先籌備者，是將確定不會修改的構型部件，如大樑、起落架、座艙罩與鼻椎等，先行籌補，希望戰測通過後，加快量產時程。

空軍 高教 戰機

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