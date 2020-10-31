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共機運8機又來 9月中以來已擾台達30次
空軍今天發布共機動態，共機1架運8反潛機今侵犯台灣西南防空識別區，空軍均派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；這是9月16日以來，共軍第30度擾台。
據10月公布的路線，除7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9，20日的空警500、運9、運8，26日的運8反潛機、運8技術偵察機，27日運8遠干機，28日的運9通信對抗機、運8遠干機（一天內分兩次擾台），29日的運9通信對抗機，以及昨天的3架（運8電偵機、運8遠干機、運8技術偵察機） 外，今天、25日、21日、17日、16日、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ。
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