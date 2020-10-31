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蔡英文總統今悼念殉職飛官 朱母：飛官的妻兒最辛苦了

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
蔡英文總統（左二）進入靈堂向飛官朱冠甍鞠躬致意後，並慰問家屬，還摸著朱冠甍剛滿周歲的女兒。記者尤聰光／攝影
蔡英文總統（左二）進入靈堂向飛官朱冠甍鞠躬致意後，並慰問家屬，還摸著朱冠甍剛滿周歲的女兒。記者尤聰光／攝影

空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機29日失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。蔡英文總統今天到台東市立殯儀館靈堂悼念飛官。朱母對著總統說：「飛官的妻兒最辛苦了」，蔡英文總統感同身受。

蔡英文總統今天下午1時30分搭空軍一號抵達台東，隨後趕抵市立殯儀館。空軍安排向總統介紹飛官朱冠甍事跡，隨後進入靈堂鞠躬致意，並慰問家屬。朱母對蔡英文說「飛官的妻兒最辛苦了」，蔡則不斷安撫，還摸著朱冠甍剛滿周歲的女兒。總統停留約15分鐘後，隨即離去，全程總統都未發言。

陪同總統的官員透露表示，蔡英文總統除了安撫家屬外，對於軍人的辛苦，家屬及軍眷更辛苦的心境能感同身受，並指示空軍一定要盡全力給家屬做最好的協助，國防部也會給予幫忙，請家屬安心放心。

殯儀館外的追思版上，都是軍中同袍對上尉飛官朱冠甍的留言思念。記者尤聰光／攝影
殯儀館外的追思版上，都是軍中同袍對上尉飛官朱冠甍的留言思念。記者尤聰光／攝影
空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機29日失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。蔡英文總統（左二）今天到台東市立殯儀館靈堂悼念飛官。記者尤聰光／攝影
空軍第七聯隊志航基地F-5E戰機29日失事墜海，上尉飛官朱冠甍不幸殉職。蔡英文總統（左二）今天到台東市立殯儀館靈堂悼念飛官。記者尤聰光／攝影
台東市立殯儀館外軍方人員布置上尉飛官朱冠甍的生平介紹及照片。記者尤聰光／攝影
台東市立殯儀館外軍方人員布置上尉飛官朱冠甍的生平介紹及照片。記者尤聰光／攝影

蔡英文 空軍 台東

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