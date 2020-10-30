國軍將領人事異動 澎防部指揮官呂坤修預料接府侍衛長

11月1日，國軍將有新一波將領人事調動，其中澎湖防衛指揮部指揮官呂坤修中將「另有任用」，遺缺由現任陸軍第六軍團副指揮官劉協慶中將接任。呂坤修預料將接任總統府侍衛長，因為不屬國防部人事，由府方另外發布。

呂坤修畢業於陸軍官校77年班，曾任333旅長、步訓部指揮官等職務。蔡總統日前連續兩次赴澎湖慰勞部隊，當時就有傳言，指其是下一任侍衛長熱門人選。新任澎防部指揮官劉協慶出身空降部隊，先前曾擔任澎防部副指揮官。

主管北部縣市防務的陸軍第六軍團，正副主官都異動：現任總統府侍衛長鍾樹明中將將接任軍團指揮官，新任副指揮官，由參謀本部人事次長事人管處長張俊志少將接任，占中將缺。

國防部原任總督察長黃國明中將日前已退伍，將由現任陸軍副司令劉得金中將接任。現任軍備局長房茂宏中將接任副司令，現任陸軍後勤指揮部指揮官吳慶昌中將接軍備局長，現任六軍團指揮官楊基榮中將接陸勤部指揮官。

空軍方面，現任司令部督察長董培倫少將，與參謀本部訓練次長室助理次長李大偉少將，兩人職務對調。