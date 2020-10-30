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共軍三架不同機型運8今擾台 國防部飛彈追監全程掌握

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
運八電偵機。圖／國防部提供
運八電偵機。圖／國防部提供

國防部表示，共軍軍機3架次今天進入我西南空域擾台，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監，三架共機均為運8，分別為電偵機、遠干機與技術偵察機。

國防部表示，解放軍運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次今天進入我西南空域；經統計，共軍軍機本月累計進入我空域達24天，我廣播驅離紀錄83次。

【中央社／台北30日電】

空軍今天發布共機動態，3架共機（運8電偵機、運8遠干機、運8技術偵察機）侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍均派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；這是9月16日以來，共軍第29度擾台。

國防部晚上6時於官網「即時軍事動態」專區，發布今天共機動態相關資訊，這也是自9月16日以來，第29度擾台。

據10月公布的路線，除7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9，20日的空警500、運9、運8，26日的運8反潛機、運8技術偵察機，27日運8遠干機，28日的運9通信對抗機、運8遠干機（一天內分兩次擾台），29日的運9通信對抗機，以及今天的3架（運8電偵機、運8遠干機、運8技術偵察機） 外，25日、21日、17日、16日、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ。

此外，國防部副參謀總長丘樹華10月22日在立法院證實，共軍有一架無人機入侵台灣西南ADIZ。

根據國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。

運8技術偵察機。圖／國防部提供
運8技術偵察機。圖／國防部提供
國防部表示，今天三架共軍運8機擾台。圖／國防部提供
國防部表示，今天三架共軍運8機擾台。圖／國防部提供
運八遠干機。圖／國防部提供
運八遠干機。圖／國防部提供

國防部 解放軍 空軍

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