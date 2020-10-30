漢翔稱外購教練機交機同國機國造 一改過去國防部論調

漢翔公司今天發出新聞稿表示，關於教練機汰換計畫，若採外購計畫，也同樣再2026年始可交齊新機，同國機國造計畫，因此並無「F-5戰機汰換計畫晚了5年，導致現在舊教練機續用之情事；但根據過去國防部在立院報告內容，外購計畫預計2017至2021年籌獲新型教練機，與漢翔說法並不一致。

漢翔公司表示，馬政府時期因國際軍火市場遊說，採外購高教機政策，漢翔配合空軍建案規劃，與義大利李奧納多公司協議共同爭取標案，當時預計於2017年簽約，2019年交第一架機，全案66架機於2016年始可交齊，替換現有教練機，但全案並未核定。

不過此說法和國防部過去在立院並不相同。2014年，時任空軍參謀長劉守仁在立法院表示，空軍預計採購七十架高教機，目前已將作戰需求送至國防部審查，預計2017至2021年籌獲新型教練機。

空軍參謀長黃志偉今天記者會談及此問題時表示，自己所看到的資料，當初國軍外購計畫送到立法院就是預設2026年交機；且當年預期交機日期都是假設問題，新機採購牽涉的東西相當廣泛，要經過完整的綜合評估過後，待最後合約談定才能確定。