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「多一倍也不夠」馬祖人籲內政部增海巡人力阻陸抽砂船

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台灣民眾黨今天舉行記者會，出示民眾這一兩天拍到的抽砂船畫面。記者徐偉真/攝影
台灣民眾黨今天舉行記者會，出示民眾這一兩天拍到的抽砂船畫面。記者徐偉真/攝影

中國大陸抽砂船頻頻進入我國海域非法盜採土石，台灣民眾黨立委張其祿今天表示，若陸船進入我領海範圍可以直接抓人，但他們是散落在南竿北竿和東莒西莒之間的海上，因為兩岸人民關係條例沒有協議清楚，那邊也不太算是經濟海域，且在經濟海域犯罪的罰則比在領海犯罪重，這是法制上的矛盾需要解決，也需要相關配套，否則問題無法解決。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，民眾黨立委蔡壁如出示照片，表示民眾這一兩天持續在馬祖附近拍到抽砂船，只是移轉到鄰近海域，巨大的噪音和光害對馬祖民眾的日常生活造成巨大衝擊。

馬祖鄉親協會理事蘇柏豪說，內政部應該要增加海巡人力，以這樣的抽砂船增加速度和規模，海巡人力就算增加一倍也不夠，海巡的百噸小艇對付萬噸抽砂船，連登船都是危機，另外海巡的裝備也要提升，軟警棍敲一下就歪了，而大家在海上作業，身體都是濕的，用電擊棒會有風險；他也呼籲提高拘留的資源和空間，馬祖的港只能留三艘船，要等法院走完程序才能再扣，但抽砂船有幾百艘，根本無法處理，他認為船員檢疫偵查後，把人移到台灣，這樣海巡才能持續抓人。

馬祖鄉親協會理事長林金官說，希望海委會主委李仲威能透過管道向對岸傳達馬祖民眾的心聲，期待對岸加強海砂採取的治理並約束船舶，以廈門市劃設採砂區域在金門西南方15公里的模式，福州市閩江口是否也有海砂開採的海域。

蔡壁如說，以往查扣採砂船拍賣後曾流回採砂集團，這次修法後，船隻可以炸沉作為人工魚礁，一方面復育被破壞的海洋生態，一方面也可以讓底拖漁船無法順利作業。

張其祿說，挖砂船集中在南竿和東西莒之間，對電纜和交通船造成很多障礙，船隻若進入我們領海可以直接抓人，但他們散落在周邊，也不太算是經濟海域，且在領海犯罪是加重竊盜罪，土石採取法也只是行政罰，在經濟海域犯罪反而懲處較重，刑法和土石採取法只能針對國人，抓的是外國人也沒辦法，這個要解決，還需要配套，否則問題無法解決。

馬祖 海巡

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