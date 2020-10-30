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失事戰機打撈作業 當地阿美族人：沿岸流是關鍵

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
當地阿美族人表示，加路蘭海域沿岸流強，海面下地形複雜，要打撈機身有難度。記者尤聰光／攝影
當地阿美族人表示，加路蘭海域沿岸流強，海面下地形複雜，要打撈機身有難度。記者尤聰光／攝影

空軍七聯隊台東志航基地昨天不幸於加路蘭外海約1浬失事墜海的編號5261F-5E單座戰機海巡今天持續進行岸、海搜尋飛機殘骸，軍方也委托海事船從高雄出發進行定位和打撈作業。不過，由於海面風浪大，海上定位作業恐受影響。當地阿美族人表示，加路蘭海域沿岸流強，海面下地形複雜，要打撈機身有難度。

「今天浪高有3公尺，船在海上很不好作業。」林姓阿美族人說，出事地點，剛好從都蘭鼻一直往南延伸到富岡外海，有一條深約3至400公尺的深溝，雖然沒有中間隨便超過1000公尺海溝，但雖然是近海，海面下地形卻很複雜，戰機如果掉落在這裡，很難定出正確位置，加上周邊珊瑚礁群密布，增加打撈難度。

另也有族人說，加路蘭沿岸流強勁，且方向隨時改變，他們有時都不敢下海捕魚，掉落的機體很有可能不是被帶往南邊飄，就是北邊飄，所以要打撈，軍方應該盡快定位，找出正確位置，不然時間久了，難定位。

今天一早海巡就出動人員船艇，在失事戰機附近海域及岸邊進行搜尋殘骸，海面上由船艇負責定位，岸邊則有人員徒步地毯式搜尋。軍方也委托海事船從高雄出發進行定位和打撈作業，但受東北季風海象不佳，最快預計也要今天傍晚或明天抵達失事海域。

空軍七聯隊台東志航基地昨天不幸於加路蘭外海約1浬失事墜海的編號5261F-5E單座戰機。圖／本報資料照片、Google Earth
空軍七聯隊台東志航基地昨天不幸於加路蘭外海約1浬失事墜海的編號5261F-5E單座戰機。圖／本報資料照片、Google Earth

戰機 阿美族 海巡

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