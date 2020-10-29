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嘉義馬路上驚見「飛彈呈60度角」 網大開眼界嗨喊：國軍加油

聯合新聞網 / 綜合報導
一名嘉義民眾在路上看見兩輛飛彈車。圖翻攝自臉書社團「嘉義市大小事」
一名嘉義民眾在路上看見兩輛飛彈車。圖翻攝自臉書社團「嘉義市大小事」

發生什麼事了？有民眾29日在嘉義民生南路附近，發現馬路上停了兩輛飛彈車，車輛上架的飛彈還呈60度角，民眾將這畫面PO上網後，旋即引發熱議，引發網友紛紛猜測到底是哪一種飛彈。

有民眾在臉書社團「嘉義市大小事」PO了一張照片，畫面中有兩輛飛彈車一前一後停在大馬路上，車上的飛彈呈現60度，且在視野範圍內，周遭沒有任何軍官與部隊。民眾將這一幕PO上網，並透露是在「在民生南路底附近拍到的」，還附上兩個驚恐表情的圖示。

照片曝光後立刻引發討論，許多網友紛紛猜測裝載的是哪個飛彈，「感覺是天弓飛彈」、「天弓飛彈拉到這裡就很奇怪了」、「這是愛國者，是要預備機場的防護」、「應該是愛國者三」。留言區內也有網友勉勵國軍，「我國國軍真讚，加油，我支持戰力再加強」、「很讚呀，國軍辛苦了」、「給國軍大大的一個讚」。

根據民視新聞報導，這其實是國軍的「移動式防空飛彈部署演習」，29日在嘉義湖子內區段徵收地區進行，當時國軍已經在四周管制，禁止人車靠近。

嘉義 飛彈

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