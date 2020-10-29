F5-E戰機失事飛官殉職 江啟臣：原本去年就要汰除

空軍台東志航基地一架F5-E戰機今晨墜落台東外海，飛官朱冠甍殉職，朱母受訪時爆料，朱生前早說F-5E早晚會出問題。國民黨主席江啟臣下午在臉書批評，F-5E原本去年就要汰除，但蔡政府堅持勉強延壽，應向國軍與全體國民說清楚。

江啟臣指出，此次失事的F-5戰鬥機機型老舊，空軍在2016年即已建案規劃2017年至2022年間採購新機汰舊，F-5E/F在2019年就將汰除。然而2016年政權輪替，蔡政府堅持國機國造，計畫才改變。

「國軍裝備老舊問題不應等失事才檢討」，江啟臣說，金門烈嶼戰車翻覆，才政府高層方拍板汰換；今天是否因F-5E/F勉強延壽，妥善率下降，才導致事故發生，蔡總統應向國軍、與全體國民清楚交代，國防部預算配置也應重新檢討。