快訊

金馬導演張毅傳病危 影后楊惠姍哀慟：求菩薩分一點苦給我

本月第廿度 共機運九通信對抗機擾我西南空防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

F5-E戰機失事飛官殉職 江啟臣：原本去年就要汰除

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
空軍台東志航基地一架F5-E戰機今晨墜落台東外海，飛官朱冠甍殉職，朱母受訪時爆料，朱生前早說F-5E早晚會出問題。國民黨主席江啟臣下午在臉書批評，F-5E原本去年就要汰除，但蔡政府堅持勉強延壽，應向國軍與全體國民說清楚。記者周志豪／攝影
空軍台東志航基地一架F5-E戰機今晨墜落台東外海，飛官朱冠甍殉職，朱母受訪時爆料，朱生前早說F-5E早晚會出問題。國民黨主席江啟臣下午在臉書批評，F-5E原本去年就要汰除，但蔡政府堅持勉強延壽，應向國軍與全體國民說清楚。記者周志豪／攝影

空軍台東志航基地一架F5-E戰機今晨墜落台東外海，飛官朱冠甍殉職，朱母受訪時爆料，朱生前早說F-5E早晚會出問題。國民黨主席江啟臣下午在臉書批評，F-5E原本去年就要汰除，但蔡政府堅持勉強延壽，應向國軍與全體國民說清楚。

江啟臣指出，此次失事的F-5戰鬥機機型老舊，空軍在2016年即已建案規劃2017年至2022年間採購新機汰舊，F-5E/F在2019年就將汰除。然而2016年政權輪替，蔡政府堅持國機國造，計畫才改變。

「國軍裝備老舊問題不應等失事才檢討」，江啟臣說，金門烈嶼戰車翻覆，才政府高層方拍板汰換；今天是否因F-5E/F勉強延壽，妥善率下降，才導致事故發生，蔡總統應向國軍、與全體國民清楚交代，國防部預算配置也應重新檢討。

江啟臣 國軍 台東志航基地

延伸閱讀

F-5E墜海 江啟臣籲國防部查明原因給家屬交代

蔡政府禁地方瘦肉精零檢出 江啟臣：亂源就在行政院

影／不准地方反瘦肉精美豬 江啟臣嗆蔡英文：你在怕什麼！

江啟臣批蔡英文不負責 民進黨「一手罵黑箱，一手搞黑箱」

相關新聞

本月第廿度 共機運九通信對抗機再擾我西南空防

國防部今發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架共軍運9通信對抗機今日進入我西南空域防空識別區邊緣活動，空軍派遣空中巡...

F-5E戰機失事 專家：海域不深精確定位打撈難度應不高

台東志航空軍基地一架F-5E戰機墜毀於基地北面海域約1海浬處，熟悉打撈失事飛機專業作業人士表示，如果墜機位置正確，此海域...

影／殉職飛官朱冠甍母淚崩 痛揭愛子曾曝「F-5早晚出問題」

台東志航空軍基地一架F-5E戰機今天上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治...

失事飛官頭部嚴重外傷 退休飛官：疑跳機撞擊座艙

空軍台東志航基地今不幸墜機跳傘殉職的上尉飛官朱冠甍，下午台東地檢署檢察官前往殯儀館相驗遺體，初步檢視為頭部重創，導致中樞...

F-5戰機汰換計畫晚了5年 是發生意外的致命關鍵點嗎？

隸屬空軍第七聯隊、序號5261的F-5E戰鬥機，今天上午從台東志航基地剛起飛就故障墜海。飛行員朱冠甍上尉跳傘後，雖被緊急救起仍不治身亡。

空軍墜機停飛F-5 專家：應全淘汰

國防部表示，殉職飛官朱冠甍曾回報「發動機故障」，因此宣布F5戰機全面停止飛行，除戰、演任務外，其餘訓練也暫停。29日墜機殉職的上尉飛行員朱冠甍曾向家人表示：「媽媽！F5早晚會出事！」空軍漢翔公司飛機退

戰機教練機老了 空軍退將盼高教機趕快來

空軍台東志航基地1架F-5E戰機今天上午起飛不久，疑因發動機故障，墜毀近加路蘭海岸的海域，上尉飛官朱冠甍跳傘落海，經送醫...

F5-E戰機失事飛官殉職 江啟臣：原本去年就要汰除

空軍台東志航基地一架F5-E戰機今晨墜落台東外海，飛官朱冠甍殉職，朱母受訪時爆料，朱生前早說F-5E早晚會出問題。國民黨...

影／趕抵殯儀館崩潰...朱冠甍母：再有遺憾 會替兒跳海

台東志航空軍基地一架F-5E戰機今天上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治...

志航基地F-5E飛行員曾叛逃大陸 當年唐飛還萌生退意

台東志航空軍基地飛官朱冠甍，今駕駛F-5E戰機失事殉職。朱冠甍生前曾擔任志航基地「虎團」，並參與《藍天》一曲創作編曲，用歌聲訴說空軍健兒守護青天白日家園的堅定信念。只不過，同樣是志航基地的F-5E飛行員，在1989年曾發生叛逃事件。

飛官朱冠甍勇敢追夢 5歲就曾和F-5E戰機合照20年後圓夢

台東志航空軍基地一架F-5E戰機今天上午7時30分起飛後，因發動機失效墜毀於台東近海，飛官朱冠甍上尉跳傘落海，經搶救不治...

F-5E飛官朱冠甍殉職 父母慟：當作孩子遠遊去

空軍一架F-5E（序號5261）戰機今天失事，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍殉職。朱媽媽說，就當作孩子遠遊去，會堅強的，希望不要...

熱門新聞

台東志航墜機飛官朱冠甍上尉 送醫搶救宣告不治

台東F-5E戰機失事墜海 飛行員送醫搶救

影／立委爆料「戶政系統設計師」是上海人？ 內政部：若屬實歹誌大條

29歲殉職飛官！朱冠甍育有一歲女 跳傘落水疑遭傘繩纏住

影／殉職飛官朱冠甍母淚崩 痛揭愛子曾曝「F-5早晚出問題」

慟！參謀總長沈一鳴、飛官朱冠甍 今年殉職官兵累計已15人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。